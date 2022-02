El dólar oficial cerró la semana registrando la mayor suba en más de un año

“La premisa, luego del torniquete administrativo aplicado a la demanda, parece ser no vender aquello que ya no había, pero de lo que ahora hay menos. Incluso de los números del día se infiere que, al verificar algo más de oferta, validaron algo más de demanda, pero cuidando no romper ese equilibrio para concluir la semana del cepo hiper reforzado al menos con una recompra algo mayor a los US$50 millones, tras tres semanas de pérdidas”, explicó a LA NACION el jefe de mesa de un banco privado líder en operaciones de comercio exterior.