¿Amenaza nuclear? Cuáles son las “Fuerzas de Disuasión Estratégica” que activó Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó poner a las “fuerzas de disuasión”, que incluyen a las nucleares, en “régimen especial de servicio” en respuesta a “declaraciones agresivas” de los principales países de la OTAN, en plena ofensiva militar rusa contra Ucrania.

Putin dio estas instrucciones en una reunión este domingo con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov.

Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme stock de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país.

Las Fuerzas de Disuasión Estratégica de Rusia están compuestas por las Fuerzas Ofensivas Estratégicas y las Fuerzas Defensivas Estratégicas, según se cita en la página web del Ministerio de Defensa.

Fuerzas Ofensivas Estratégicas

Cuentan en su arsenal con complejos de misiles intercontinentales y aviones de largo alcance y están formadas por las fuerzas estratégicas nucleares, que incluyen a las Tropas de Misiles Estratégicos.

Además, incluyen las Fuerzas Estratégicas Convencionales en condición de fuerzas de doble uso: unidades de bombarderos estratégicos y de largo alcance, submarinos, buques y la aviación portamisiles de la Armada rusa con armas de largo alcance y precisión.

Fuerzas Defensivas Estratégicas

Están compuestas por fuerzas y medios de la defensa aeroespacial, que incluyen un sistema de alerta de ataques con misiles y un sistema de control de espacio, la defensa antimisil y la defensa espacial. Incluye también fuerzas y medios de defensa antiaérea.

Cuántas armas nucleares cuenta Rusia

Los expertos estiman que Rusia tiene una reserva de aproximadamente 4.477 ojivas nucleares asignadas para su uso en lanzadores estratégicos de largo alcance y fuerzas nucleares tácticas de corto alcance.

Aproximadamente 1.588 ojivas estratégicas están desplegadas: unas 812 en misiles balísticos terrestres, unas 576 en misiles balísticos lanzados desde submarinos y posiblemente 200 en bases de bombarderos pesados.

Además, aproximadamente otras 977 ojivas estratégicas están almacenadas, junto con unas 1.912 ojivas no estratégicas.

Por otra parte, alrededor de 1.500 ojivas, en gran parte intactas, esperan ser desmanteladas, para un inventario total de aproximadamente 5.977 ojivas.

La reacción de Estados Unidos

En medio de altas tensiones con Occidente por la invasión de Ucrania, Putin ordenó que las fuerzas de disuasión nucleares de Rusia sean puestas en alerta, lo que generó reacciones de Estados Unidos, la OTAN y el gobierno ucraniano.

“Países occidentales no solo están adoptando acciones contra nuestro país en la esfera económica, sino que (además) miembros importantes de la OTAN han hecho declaraciones agresivas en relación con nuestro país“, dijo Putin en la reunión televisada.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo “presionar” a Ucrania, no obstante, afirmó que su país “no capitulará” ante Moscú.

En una conferencia virtual, además de denunciar el “intento de disuasión” mediante la fuerza nuclear por parte de Rusia, lanzó: “No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio”.

Estados Unidos, en tanto, acusó a Putin de “fabricar amenazas” y aseguró que tiene “capacidad” para defenderse.

“Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser consultada sobre el anuncio de Moscú.

“En ningún momento Rusia fue amenazada por la OTAN o Ucrania. Resistiremos esto. Tenemos la capacidad de defendernos”, agregó.

También condenó la acción de Rusia la embajadora de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. “Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable”, dijo en una entrevista en la cadena CBS.

La OTAN también se hizo eco del anuncio de Putin y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, tildó de “irresponsable” a Rusia y evaluó que la decisión del mandatario “añade gravedad a la situación”.

“Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable”, declaró Stoltenberg a la CNN. “Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania, librando una guerra contra una nación soberana independiente, llevando a cabo una invasión en toda regla de Ucrania, esto añade gravedad a la situación”, agregó.