Acuerdo con el FMI: Cornejo aseguró que Juntos por el Cambio dará quórum al debate

El senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo expresó hoy que “espera” que Juntos por el Cambio vote una posición común cuando llegue al Congreso el proyecto del acuerdo por la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al respecto aseguró que “no tienen previsto” votar diferenciados.

“No lo tenemos previsto así de ninguna manera”, sostuvo el ex gobernador mendocino en diálogo con Lado P, el programa que conducen Elizabeth Peger, Eduardo Paladini y Sergio Danishewsky por Radio Rivadavia.

El ex Gobernador de Mendoza cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que en declaraciones en off están dejando trascender que existe una decisión tomada de acompañar el memorando de entendimiento del Gobierno con el FMI: “En la mesa nacional de JxC nadie defendió el acuerdo”, aclaró.

Tras pronunciarse a favor de dar quórum en la sesión para no convertirse en un “obstáculo”, Cornejo comentó las alternativas que viene barajando Juntos por el Cambio para cuando llegue el momento de la votación en el Senado: “Una opción es abstenerse y por supuesto también apoyar. No podemos tomar una decisión cuando todavía no conocemos la letra chica del acuerdo”.

También sumó la posibilidad de rechazar el acuerdo en el caso de que el Gobierno intente colar en el proyecto un aumento de impuestos.

“Una de las definiciones más fuertes es que nosotros no vamos a acompañar ningún aumento de impuestos. Y ojo que el paquete de acuerdos con el FMI puede traer aumentos de impuestos”, advirtió.

“Nosotros no vamos a ser ningún obstáculo. Creo categóricamente que la oposición no tiene responsabilidad en entrar en default. Ahora si el Gobierno enviara el proyecto y no diéramos quorum, no estaríamos contribuyendo en dar algún tipo de certidumbre. En este sentido, estamos 100% de acuerdo en contribuir para que el Gobierno no entre en default”, indicó.

En tanto, el legislador mendocino estimó que el tratamiento en el Senado no será inmediato pese a la urgencia por tener el proyecto aprobado en ambas cámaras antes del 22 de marzo, cuando el Gobierno debería hacer un importante desembolso que achicaría sensiblemente las reservas del Tesoro.

“La letra chica no está escrita todavía, con lo cual me parece que va a llevar un tiempo. Es parte de la improvisación y la falta de estrategia del Gobierno. Ellos han estirado la negociación inútilmente generando zozobra e incertidumbre. Que no extrañe que el 22 piden un perdón, un waiver, y más plazo para pagar. Es muy difícil trabajar así”, lamentó.

En ese marco Cornejo criticó la estrategia del Gobierno de encarar una segmentación tarifaria del gas y la energía eléctrica en el AMBA de acuerdo al barrio donde viven los contribuyentes.

“En algunos barrios tenés jubilados que necesitan tarifa social y otros que son ricos. Es más fácil hacerlo geográficamente pero no tiene ningún sentido esa segmentación. Lo que hay que hacer en Argentina es una segmentación por patrimonio y por ingreso, y esos datos los tiene el Estado”, subrayó.

Según dijo, el Gobierno no avanza en ese sentido porque “hay una mezcla de mala praxis y tratar de hacer un relato de ricos y pobres”.

Si bien Cornejo se expresó a favor de delegar el control de los subsidios a las jurisdicciones provinciales, consideró que el Gobierno nacional eligió esa estrategia únicamente para “estigmatizar” a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta y “generar una empatía con el Interior”.

“Todo es improvisado, sin plan. Así no vamos a salir adelante. Aprovechan para identificar un enemigo en Horacio Rodríguez Larreta. Ya lo hicieron en la pandemia”, concluyó.

Fuente:https://jornadaonline.com/politica/acuerdo-con-el-fmi-cornejo-aseguro-que-juntos-por-el-cambio-dara-quorum-al-debate-202221320160