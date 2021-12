Una oposición al servicio del Gobierno

Yacobitti no existiría si no fuera porque tiene un padrino: Enrique “Coti” Nosiglia, que influye en el radicalismo desde hace 35 años. Nosiglia nunca se presentó a una elección y nunca, por lo tanto, ganó una elección. Su influencia es económica, dinero que proviene de empresas que no se conocen, y su costumbre es permanecer en las sombras de la política. Junto con el peronista José Luis Manzano creó en los años 80 una generación de gerentes de la política, los que administran la plata que no se ve en la vida pública. Hay que señalar que Manzano se dedicó luego, al menos, exclusivamente a los negocios; su influencia en la política actual es nula. Nosiglia sigue conviviendo con la política y los negocios. Nosiglia es el “boss” de Yacobitti, pero también es quien está detrás del senador Martín Lousteau, un protagonista principal de las peleas de los últimos días. Actual senador nacional, Lousteau tiene una enorme estima de sí mismo y una descomunal ambición. Su relación con el radicalismo es ambivalente; cuando era diputado salía y entraba del bloque radical como si este tuviera una puerta giratoria. Lousteau se presentó a elecciones, encabezó como candidato a senador las elecciones de 2017 en la Capital y las ganó. Eso lo diferencia de Nosiglia y Yacobitti. Pero también fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y, como tal, firmó la resolución 125, que directamente les confiscaba el dinero a los productores de soja. Esa resolución descerrajó la guerra perdidosa de Cristina Kirchner con el campo en 2008. Los radicales le recordaron a Lousteau ese antecedente durante las grescas recientes.