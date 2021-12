Sorpresa por el cambio de rumbo en el pase sanitario y en las Taser de la policía

Tanto oficialmente como en off, y para ambos asuntos, la respuesta del cuarto piso –sede de la Gobernación–, se limitó a indicar que para el caso de la Taser se trata de un producto difícil de conseguir en el mercado y que, por eso mismo, se debían bajar las expectativas que pudiera generar su uso por las fuerzas de seguridad en la sociedad, mientras que para el del pase o pasaporte sanitario se dijo que se trata de un requisito que todavía no termina de convencer al gobernador ni mucho menos resuelto y masticado en su intimidad.

Claro que, de igual forma, todo cambió. La Vendimia, por caso, cuyo Acto Central está previsto para marzo del 2022 se estaba organizando, pensando y planificando con asistencia del público sin límites de aforo, pero para todos aquellos asistentes con esquema completo de vacunación, es decir, con primera y segunda dosis. Ahora, esa condición queda en suspenso. Y, respecto de los turistas extranjeros que suelen llegar en gran número para el evento más importante de todo el calendario turístico y cultural de la provincia, el Gobierno descansaría su responsabilidad en los requisitos que el país les pide cuando ingresan al territorio nacional, por ahora con PCR negativo y vacunas administradas y, en caso de no contar con ellas, bajo la obligación de realizar un confinamiento o cuarentena de diez días.

En Godoy Cruz, en los territorios gobernados por el presidente del radicalismo provincial, Tadeo García Zalazar, le bajaron el tono a una supuesta contradicción con una medida que, al menos municipalmente, se mantiene. Entre el 10, 11 y 12 de este mes, Godoy Cruz organiza la tradicional y concurrida Fiesta de la Cerveza. El propio García Zalazar se encargó en su momento de informar que quien quiera asistir y comprar su tícket tendrá que demostrar estar vacunado: con esquema completo, o bien con la primera dosis colocada sin que haya transcurrido un mes de la aplicación. “No cambia nada, porque esta condición no es un pasaporte sanitario”, se limitaron a responder desde la Intendencia.

En otro sector en donde los dichos de Suarez repercutieron fue en Deportes. Días atrás, Federico Chiapetta, responsable del área, anunció que junto con las distintas federaciones de los deportes que se practican en la provincia se estaba consensuando una suerte de protocolo para que los chicos federados, para seguir compitiendo, debían cumplir con el requisito de contar con las dos dosis de vacunas anti-COVID aplicadas. En su momento se argumentó que la condición se transformaría en un aporte invalorable para que el segmento más duro que en general se resiste a la vacunación o bien que demora el paso para la aplicación de la segunda dosis, el rango que va de 18 a 29 años, lo hiciera. Además, se ponía el acento allí, porque la inmensa mayoría de esos jóvenes practican deportes y son los que están federados. Ayer, el panorama cambió. Y desde la Secretaría de Deportes se comenzaba a analizar cómo encarar el plan con las federaciones y clubes, ahora más que nada apuntando a la persuasión más que a una cuestión obligatoria.

El argumento de Suarez para no aplicar un pasaporte sanitario en Mendoza se basa, precisamente, en el tema vacunas. Dijo que, como todas se encuentran autorizadas de emergencia, por esa misma razón no se puede obligar a su aplicación. En verdad, aunque no lo dijo en esos términos, el gobernador priorizó marcar sus diferencias con la Nación porque tiene evidencias de que le reditúan políticamente en la provincia, que a seguir con un plan propio que, al menos en cuanto a la estrategia contra la pandemia dentro del territorio provincial, parecía ya aprobado. Ese plan se basaba en la exigencia de la vacunación completa para los eventos y fiestas populares que se esperan para la época estival que ya tenemos entre nosotros y una agresiva campaña de información y persuasión para que quienes no están todavía vacunados lo hagan, y aquellos a quienes les falta la segunda dosis se la apliquen. El hecho de exigir la vacuna para las fiestas vendimiales se veía como un gran paso para lograr el objetivo de la mayor cantidad de personas inmunizadas.

Con el uso de las pistolas Taser, o electrónicas no letales para la policía, que Suarez impugnó de manera sorpresiva, las razones no se conocen en profundidad, nada más que esa explicación de que no hay en el mercado. “No podemos discutir algo que no existe, es una discusión que hoy no tiene sentido”, dijo Suarez ayer. Para cuando señaló eso, una comisión de Diputados ya había aprobado el proyecto con el voto de los diputados radicales. El proyecto fue impulsado por los legisladores del Pro Álvaro Martínez y Hebe Casado. “Soy práctico para gestionar, pero hoy en el mercado no están disponibles, si se aprueba la ley, si se consiguen, será otro debate”, agregó Suarez.

Luego de eso, el proyecto, que tendría que recibir tratamiento hoy en Diputados, se habría frizado. El condicional se usa con razón, porque nunca se sabe con estas cosas. Pero, en principio, todo indica que pasará a secretaría para que se estudien “algunas especificaciones técnicas”.

En el Pro, por supuesto, nadie expresó su visión en voz alta. Pero en ese partido se cree que al gobernador le ha faltado decisión y seguridad para avanzar en la autorización de una herramienta clave para la policía. “Tiene miedo de que cuando se use, alguien pueda morir de un infarto”, expresó una fuente crítica del gobernador. Otra fuente fue más allá al sostener que en el Ejecutivo hay “tibieza y falta de decisión”.

