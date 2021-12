Pase sanitario en Mendoza: empresarios están a favor pero esperan la letra chica

Tal como le sucede al Ejecutivo provincial, los empresarios del sector hotelero, gastronómico y de entretenimientos esperan la letra chica del decreto presidencial para definir una postura final acerca de la implementación del pase sanitario en Mendoza, si los afectará económicamente y si es viable la aplicación.

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, y sus pares de las 24 provincias del país, acordaron que el pase sanitario será para personas a partir de los 13 años, en principio, necesario para disminuir el peligro de contagio en los lugares de mayor riesgo, que son los eventos masivos, pero aún no se definió cómo y cuándo comenzaría a regir en el país.

Se trata de un certificado en el cual constará que la persona recibió las dosis de vacunas necesarias para completar el esquema previsto (hasta el momento, dos, para la mayoría de la población). Podrá acreditarse a través de la app Mi Argentina o con la cartilla de papel y será habilitante para el ingreso a las actividades de riesgo que queden determinadas en la normativa nacional.

Mientras se esperan definiciones y otras provincias ya adoptaron la medida, Rodolfo Suarez declaró: “No estamos en condiciones de exigir ningún pase sanitario para transitar porque la vacunación no es obligatoria en Argentina”.

Expectativa empresaria

Beatriz Barbera, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), con los integrantes de la comisión directiva, expresó: “Acataremos la medida que los especialistas y el Ministerio de Salud de Mendoza crean conveniente, como lo hemos hecho hasta ahora”.

Y agregó: “Cuando definan qué y cómo será todo, podremos evaluar”. E insistió en la importancia de acompañar las decisiones del Ejecutivo en pos un equilibrio económico-sanitario.

Rodolfo Martínez, titular de la Cámara de Entretenimiento de Cuyo, dijo que no ven con mala cara la posible obligatoriedad de un pase sanitario y explicó: “Desde el sector siempre apoyamos la vacunación desde un principio e, inclusive, la incentivamos regalando pintas a todo aquel que presentase su carnet sanitario”.

El empresario manifestó que no comparte la postura de los antivacunas porque “ponen en peligro a los demás”.

“Se pone en peligro a mucha gente si se as­iste a un evento sin estar vacunado, ya sea a un boliche, un casamiento o un cumpleaños, sobre todo ahora, con la variante Ómicron”, explicó.

“Nada teme el que nada oculta, es decir, si estás vacunado y hacés las cosas bien, no debería haber ni un problema. Es más, desde el sector lo hemos propuesto antes de lograr todas las aperturas que hoy existen”, expresó Rodolfo Martínez.

“No vemos que sea discriminatorio. Creo que es una cuestión de decisión de quien no quiere vacunarse y también una elección de los que sí se vacunan y quieren defender esta libertad. La idea es cuidar esta realidad”, agregó.

Adrián González, presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, se mostró preocupado por cómo aplicarían un pase sanitario y qué harán con todas las personas que ya compraron estadías y paquetes, incluso para marzo, y quizás luego no estén vacunadas y en condiciones de hacer un montón de cosas. “No me parece mal la medida, pero conlleva un montón de responsabilidades y logística cara que no sé si estamos en condiciones de asumir”, dijo.

Y agregó: “Me parece bien que fomentemos la vacunación. Mientras haya gente que no se quiere vacunar van a seguir apareciendo cepas y siempre recae en el trabajo que estamos haciendo”.

Preocupación con la logística

“No estoy ni a favor ni en contra de que se aplique, pero entiendo que tiene una logística importante, porque hay que ser responsables de cómo aplicarlo. Tener una persona o dos, según la magnitud del evento o lugar, y que sean responsables y no dejen pasar a quien no lo tiene”, explicó González.

“Con Previaje ya tenemos vendido enero febrero y marzo, ¿cómo haríamos con las personas que ya pagaron y no están vacunadas? ¿Les decimos que no vengan, hacemos devoluciones? Es inviable, no se podría aplicar”, expresó González con incertidumbre.

Prevención en lugar de restricción

El hotelero comentó sobre la actual postura del gobernador de Mendoza de no adherir al pase sanitario: “Me parece bien que la Provincia no adhiera, pero hay que fomentar la responsabilidad de las personas. Veo que mucha gente ya no usa barbijo. No hay que relajarse con la prevención, y eso va a hacer que los que no se quieran vacunar puedan ir a eventos”, finalizó.

Rodolfo Navío, presidente de la Asociación Turística del Valle de Potrerillos, se mostró a favor del pase sanitario y lo asoció a una forma viable de “seguir recibiendo gente” en las distintas actividades. “Nos tenemos que seguir cuidando. Si el pase sanitario es la forma de controlar los contagios, me parece fundamental que estemos al día con la vacunación y exigir que la gente esté vacunada”, sostuvo.

Y siguió: “La cuarentena que se pedía en un principio era una locura. Nadie puede venir de turismo y disponer de, al menos, 7 días para estar encerrado en un lugar”.

Y comentó que hay bastante movimiento turístico, muchas reservas, las cuales, a diferencia de años anteriores, que se concretaban “sobre la hora”, actualmente se han realizado, incluso, hasta marzo, lo que ha paliado la incertidumbre del año pasado. Los visitantes provienen de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en su gran mayoría, y un “salpicadito” de otras provincias, sostuvo.

