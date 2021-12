Mendocinos en el Panamericano Junior Cali-Valle 2021

Ocho atletas locales representaron a nuestro país en el certamen, donde cuatro de ellos lograron hacer podio y lograron medallas de oro y bronce.

Colombia recibió la primera edición del torneo deportivo junior más importante del continente. Se desarrolló del 25 de noviembre al 5 de diciembre y que tuvo como escenarios las ciudades de Cali y Valle del Cauca. La delegación argentina tuvo 275 representantes en 36 disciplinas deportivas.

Participaron 3.500 atletas de 14 a 22 años representando a 41 países, de los cuales 31 consiguieron medallas. En el medallero final, Argentina se ubicó en la sexta posición. Obtuvo 73 medallas (19 oro, 22 plata y 32 bronce), detrás de Brasil (163), Colombia (145), Estados Unidos (114), México (172) y Cuba (70).

Buena actuación de mendocinos

La delegación mendocina integrada por Valentina Santomartino (MTB), Facundo Firmapaz (tiro deportivo), Agustín Pinti (atletismo), Nahuel Rojas (vóley), Bautista Amieva y Maia Najul (Beach Volley), Santiago Lorenzo (tenis de mesa) y Sofía Manzano (handball) tuvieron actuaciones dispares por distintos motivos. Entre ellos, arrastre de lesiones, preparación en pandemia, falta de competencias, contingencias propias del juego, pero lograron ser protagonistas en la mayoría de los casos.

Sofía Manzano, oriunda de Maipú y exjugadora de la Municipalidad de Maipú, tiene 22 años, se radicó desde hace algunos años en Buenos Aires y milita actualmente en River Plate. Integrante del seleccionado femenino juvenil argentino de handball, conocido como La Garrita, convirtió 19 goles y formó parte de la final donde Argentina venció 27-24 a Paraguay en ajustado partido y se subió a lo más alto del podio..

El sanrafaelino Santiago Lorenzo, en tenis de mesa individual masculino, logró medalla de oro al vencer en la final a Ángel Naranjo por 4-1, se consagró campeón de los Juegos Panamericanos Junior 2021 y consiguió además la clasificación directa a Santiago 2023.

En vóley masculino, Nahuel Rojas subió al podio junto a la Selección Argentina y se colgó la medalla de bronce, al lograr el tercer puesto tras vencer 3-1 al combinado colombiano.

Finalmente, el maipucino Agustín Pinti, en atletismo, obtuvo medalla de bronce en la posta 4×100 masculino, con un tiempo de 40,63. El equipo estuvo integrado además por Tomás Mondino, Bautista Diamante y Franco Florio. En la primera serie de los 200 metros llanos, el mendocino quedó séptimo, con un crono de 22,57, y no accedió a la final.

El resto de nuestros atletas

Facundo Firmapaz (tiro deportivo) ocupó la 12ª ubicación; la sanrafaelina Valentina Santomartino (MTB) fue 8ª. Esta presencia internacional de la pedalista sureña es digna de destacar, ya que fue su reaparición competitiva luego de un accidente sufrido en octubre pasado en uno de sus entrenamientos, por lo que tuvo que someterse a una reconstrucción maxilofacial y a una cirugía para reconstruir su tabique nasal.

Mientras tanto, en Beach Volley, la tunuyanina Maia Najul y Carla de Brito (Capital Federal) cerraron su participación cayendo ante Guatemala en forma ajustada por 2/1, 19/17 en el tercer parcial, luego de dos fallos arbitrales bastante polémicos que les hubiesen dado el pase a las semis de haber sido cobrados correctamente, y terminaron en el noveno lugar.

Asimismo, por el lado de los varones, también en Beach Volley, el tunuyanino Bautista Amieva y el rosarino Tomás Capogrosso cayeron por idéntico tanteador y en forma muy ajustada (17/15 en el tercero) en el clásico sudamericano ante Brasil, y ocuparon el quinto lugar.

Voces mendocinas

Santomartino expresó a través de sus redes sociales que “se terminó esta hermosa experiencia con un octavo puesto. Fue una carrera muy dura, complicada, con muchísimo barro y varias caídas. Un error en la largada me hizo quedar en las últimas posiciones, por lo que tuve que empezar a remontar puestos. Con mucho orgullo puedo decir que quedé entre las mejores de América y me llevé Diploma Panamericano.

“Dejé todo lo que tenía, pero sé que todavía hay muchas cosas por mejorar. Ahora se viene un pequeño descanso para arrancar la pretemporada 2022 con todas las pilas”, agregó.

También Agustín Pinto dejó sus sensaciones tras lograr la medalla de bronce en la posta de atletismo: “Subirme al podio fue una emoción terrible, poder ver la bandera argentina flameando en el mástil fue muy emocionante, aunque uno siempre espera que esté lo más alta posible, pero que esté ahí, en la foto y que figure, ya es una emoción muy grande personalmente también, porque es lo que todos buscamos, hacer podio y dejar nuestra bandera lo más arriba que se pueda. En la prueba individual me fue muy mal, venía de una lesión, no pude demostrar lo que venía haciendo durante el año y no pude cumplir con mis propias expectativas, pero pudimos remontar en la posta y traer una medalla para la Argentina.

El medallista mendocino de oro en estos Panamericanos de Cali-Valle, el sanrafaelino Santiago Lorenzo, señaló: “Estoy muy contento de haber podido ganar la final, porque el objetivo era ganar este torneo y más que nada por haber podido clasificar a Santiago 2023. Ya sentirme allí es algo muy lindo y comenzaremos ya a prepararnos para ese torneo y para intentar llegar a París 2024 y estar listo para este nuevo ciclo olímpico que está arrancando. Con respecto a este Panamericano, me tocó un partido muy difícil en octavos de final y gané 4-3, estaba perdiendo 1-3 y fue muy complicado. A partir de los cuartos de final, me sentí muy bien, gané esos cuartos, la semifinal 4-0 y la final 4-1. Por suerte en esas instancias fueron partidos un poco más cortos y me sentía bastante bien. Estoy contento porque puedo jugar bien, estar suelto y obviamente por haber podido ganar el torneo”.

La mendocina Sofía Manzano tampoco ocultó su emoción tras lograr la medalla dorada: “Lo que logramos es algo increíble. El rival fue muy intenso, por momentos estuvimos condicionadas en defensa por las exclusiones. Aprovechamos muy bien el envión anímico que nos dio ganarle a Brasil en semifinales y por suerte pudimos ganar la final en un partido muy ajustado. Todavía no tomo dimensión de lo que logramos, pero es una locura y apenas terminó el partido solo quise festejar con el equipo. Mi teléfono no paraba de sonar, solo atendí a familiares y quiero aprovechar para agradecer a las chicas del seleccionado mayor por los mensajes y felicitaciones. Ellas son para mí un ejemplo a seguir y mi sueño es poder formar parte del proceso de selección de La Garra, pero me queda un camino de trabajo a seguir para lograrlo”.

Finalmente, Nahuel Rojas, oriundo de Las Heras y bronce con el seleccionado argentino de vóley, manifestó: “Fue algo muy lindo, increíble. Nunca imaginé participar en un Panamericano Sub-23 cumpliendo los 18 años durante el torneo, por lo que es algo totalmente inesperado pero muy bonito. En cuanto a la medalla, también fue inesperado, ya que es un equipo muy joven. La mitad del equipo es categoría Sub-19 como yo y el Panamericano era Sub-23, casi mayores. Haber podido lograr una medalla, en este caso de bronce, fue algo increíble y lo disfrutamos muchísimo”.