LA VIOLENCIA SE CONVIRTIÓ EN MONEDA DE CAMBIO PARA EL PERONISMO DE LA RIOJA

Honorable Convención Nacional

Desde hace varios meses el oficialismo provincial, conducido por el gobernador Ricardo Quintela y respaldado por el Presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo en su conjunto, viene realizando actos de violencia, hostigamiento y

persecución política hacia la Intendenta de la Ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio.

A esto, se suma el desfinanciamiento hacia el principal municipio de la provincia, y los calculados hechos que pretenden el ahogo financiero de la capital riojana.

Como personas comprometidas con la defensa de los derechos y la democracia nos sentimos en alerta: el gobierno de La Rioja jugó y juega con el bienestar de su pueblo y la estabilidad institucional, generando caos en la Ciudad de La Rioja y

buscando desestabilizar a la Intendenta Brizuela y Doria.

No podemos dejar de mencionar la clara violencia política y machista que se hace contra Brizuela y Doria. No es tolerable en democracia, no es tolerable en tiempos donde el Estado debe ser el garante del respeto y la promoción de la justicia de

género. Es inadmisible.

En vista de estos sucesos, desde la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical exigimos:

1) Que el gobernador Ricardo Quintela deje de promover el caos y desfinanciar a la Ciudad de La Rioja, convoque al diálogo y al consenso;

2) Que desde el gobierno provincial se asegure el funcionamiento municipal para cumplir las condiciones de su autonomía, tal como lo establece el artículo 5to de la Constitución Nacional;

3) La inmediata suspensión de la partidización y utilización malintencionada de la situación de la Municipalidad de La Rioja;

4) La inmediata pacificación en todos los ámbitos posibles y el acompañamiento hacia el municipio para hacerlo viable;

5) La eliminación de todo acto que atente contra la integridad de la Intendenta capitalina, teniendo particular atención en los hechos gravísimos de violencia política hacia el género;

6) El respeto a la voluntad popular, los ciudadanos y las instituciones de la provincia.

Cuando decidieron promover todo tipo de violencia e instaron a maltratar de todas las formas posibles a la Intendenta y sus afines, cruzaron un límite básico de cualquier gobierno: que la vida y la integridad de las mujeres y los hombres es sagrada y su cuidado debe ser el principal objetivo de todo sistema político.

El gobernador Ricardo Quintela debe reencauzar la situación para que en la provincia sea posible la democracia, la convivencia cívica y la libertad sin miedos.

Acompañamos a la Intendenta Inés Brizuela y Doria y a todos los ciudadanos que defienden los derechos de las personas y del municipio. Inés, estamos con vos.

2 de diciembre de 2021

Mesa de la Honorable Convención Nacional de la UCR:

Presidente Jorge Sappia, Vicepresidente 1ro. Agustín Campero, Vicepresidente 2da.

María José Sanz, Secretarios Alberto Bernis, Liliana Bayonzo, Samir Zeidan, Lorena

Tetaz, Manuel Atencio, Julieta Valmaggia.