El lanzamiento de SOBERANXS puede obligar al Frente de Todos a definirse en temas centrales. El primero de ellos, la deuda externa – Por:.Carlos Benedetto

El 3 de diciembre 2021, la nueva agrupación política SOBERANXS lanzó un documento en el que reclama al Poder Ejecutivo Nacional que solicite a las Naciones Unidas una declaratoria de ilegalidad de la deuda externa contraída por Mauricio Macri. El documento completo puede verse en https://cutt.ly/ZYatvUn y allí puede apreciarse que la postura de este espacio es considerar que la actual deuda externa es ilegal por donde se la mire, porque incluso el mismo FMI violó sus propios códigos y porque el solo reconocimiento de la deuda puede abortar el desarrollo nacional, aún cuando no se pagara ni un dólar.

SOBERANXS se las trae, sin dudas, y ya está dando que hablar. La fecha de su lanzamiento no fue elegida al azar. Como puede apreciarse, el logo incluye, en el lugar de la última vocal, una estrella federal, y el día de lanzamiento fue justamente el 20 de noviembre, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, o sea el Día de la Soberanía Nacional.

El simpático e irónico periodista y conductor Carlos Caramello, quien en todo el acto (duró más de tres horas) mantuvo su conocido buen humor. Entre el público estaban el gremialista Daniel Catalano, la actriz Luisa Kuliok, el conocido escritor Mempo Giardinelli, el sociólogo juan Pablo Olsson (hijo de Alcira Argumedo, recientemente fallecida), Fernanda Vallejos, Horacio González, Liliana Mazure, la actriz Rita Cortese. Hubo una salutación del Partido Comunista y se proyectó un video con un mensaje de adhesión de Milagro Sala. También estaban Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Javier Arroyuelo, Alejandro Mosquera, Dina Feller, Jorge Fonseca, Mariano Pinedo, Luis Arias, Néstor Segovia, Gabriela Piovano, Christian D’Alessandro, Damián Marino, Monika Arredondo, Mario Volpe, Santiago Liaudat, Martin García, Néstor Piccone, Ariel Garbarz, Juan Valerdi, Gabriela Puerto, Sacha Kun Szabo, Conrado Yasenza, Víctor Giusto, Ernesto Gaidolfi, Pablo Pascualini , Horacio Ghilini, Noemí Brenta, Horacio Rovelli, Rodolfo Treber, Jorge Marchini, José Cárcamo Norberto Itzcovich, Pablo Galarreta, Tommy Lujan, Zunilda González.

El panel de disertantes principales estaba integrado por Gabriel Mariotto, Alicia Castro y el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Arrancó Mariotto diciendo “estamos para algo, para la liberación nacional, tenemos un para qué y vamos a discutir el cómo. No somos justificadores del “no se puede”, tiene que haber PASO dentro del Frente de Todos”, con lo que se esbozaron las primeras críticas del acto hacia la política de Alberto Fernández, también presidente del PJ nacional.

Sobre el Frente de Todos, Mariotto denunció que “alguien se cree dueño de todo esto” y advirtió que “nosotros no somos aplaudidores” y se preguntó “ ¿qué pasa que se instaló la obediencia debida en nuestro movimiento? ”. Terminó advirtiendo que hay demasiadas marchas-contramarchas y contradicciones, como por ejemplo las actitudes frente al Grupo de Lima. “La verticalidad debe ser desde arriba, pero también desde abajo”. Mariotto relató que el Presidente (de la Nación y del PJ) Fernández aceptó a regañadientes la creación de SOBERANXS y que le costó aceptar que el mismo operará DENTRO del Frente de Todos y no desde afuera.

Debe recordarse que, cuando se formó ese frente, muchos quedaron afuera, por ejemplo el partido MILES, el de Luis D´Elía, cosa hasta el momento incomprensible.

Luego Alicia Castro hilvanó un discurso verdaderamente revolucionario, reivindicando a los líderes continentales, algunos de ellos fallecidos, por “un mundo sin hegemonías”. Señaló que estamos transitando una crisis sanitaria y una crisis económica, y que estamos ante una tragedia ambiental . Sentenció que “el capitalismo es incompatible con la supervivencia humana” y se despachó diciendo que “nuestra prioridad no es pagarle al FMI, somos profundamente antiimperialistas” y reclamó una nueva Constitución Nacional que se inspire en la de 1949 y advirtió que “no es cierto que no se puedan hacer cambios por la correlación de fuerzas”.

Este último concepto, a menudo justificador de un “funcionamiento a media máquina” de los gobiernos populares, fue retomado por Amado Boudou, quien añadió ”no se puede crecer económicamente cercenando derechos a los trabajadores, la deuda externa es por un préstamo ilegal, con fines políticos y para facilitar la fuga de capitales. Citar a Gramsci para hacer una política conservadora no es lo que debe hacerse, lo de la correlación de fuerzas no es cierto”, señalando que Néstor Kirchner no estaba favorecido por los números en 2003 y sin embargo realizó grandes transformaciones. Denunció al sistema judicial, que “mira para otro lado en temas que no le convienen” y también remarcó la necesidad de una reforma constitucional.

Sobre esto último remarcó Mempo Giardinelli, en su calidad de coordinador de una de las 15 comisiones que se constituyeron, que lo primero que debe reformarse de la Constitución es el concepto de democracia “representativa” y reemplazar al mismo por el de democracia PARTICIPATIVA. Y que, además, hay que volver a la Constitución de 1949 . “El capitalismo no quiere constituciones nacionales, una constitución no puede ser una mera pieza arqueológica”.

Hay que recordar que la tradición movimientista de “El Mempo” es de vieja data, ya que fue uno de los fundadores del Manifiesto Argentino; asimismo, desde antes de asumir Alberto Fernández viene bregando para que gobierne con DNUs, como hizo Macri, pero en sentido inverso.

Juan Pablo Olsson, sociólogo e hijo de la fallecida Alcira Argumedo, representante en América Latina de la Internacional Progresista, quedó a cargo de la comisión de Transición Ecológica y Justicia Ambiental y, junto a Damián Marino, actualizó conceptos esbozados hace casi medio siglo por el mismo Juan Domingo Perón y que él rescatara recientemente en un interesante artículo a propósito de la reciente Cumbre de Glasgow (https://www.ambito.com/opiniones/juan-domingo-peron/la-vigencia-del-mensaje-ambiental-peron-la-cumbre-glasgow-cop26-n5313171) en el sentido de que “ no se puede subordinar lo ambiental al desarrollo ”. Lapidario. “ Los problemas ambientales son en realidad socio-ambientales; no hay salud sin salud ambiental ”. “ En los próximos diez años se sabrà si sobrevive nuestra civilización ”. “ El extractivismo es colonialismo químico ” y denunció que estamos ante una “miseria planificada” y que “ tenemos que defender con uñas y dientes nuestros recursos naturales”.

Todo esto que relatamos en este escrito nos indica que siguen proliferando los espacios que corren a Alberto por izquierda, pero desde adentro del espacio nacional y popular y que ya no hay esperanzas de que el PJ reaccione frente a lo que está pasando. Si se forman estos espacios, es porque el peronismo se ha quedado huérfano de dirigentes. Esto debería estar sonando como “teléfono para Mendoza”, provincia que todavía no se enteró de que el siglo XXI ya llegó.

SOBERANXS subió a Youtube todo el acto… 3 horas con 20 minutos, y puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=ak4-LcjflM0. Asimismo, las personas de cualquier punto del país que quieran adherir o sumarse a una de las 15 comisiones….

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfsZrnG-M8-buChpnpFwE-UTOY3Os7LDvp7AIfvyrAwmGGeNQ/formResponse

El mismo día, SOBDERANXS lanzó su manifiesto, que transcribimos

Nace Soberanxs

Nace una esperanza federal, una fuerza soberana de nuevxs y viejos compañerxs que no nos

resignamos al estado de las cosas ni a la violencia de la desigualdad. Somos parte del núcleo duro y fecundo que transformó la Argen..na y la Región; somos conscientes de que tenemos que asumir losnuevos desafíos y los problemas nuevos en toda su complejidad.

Estamos ante una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad: crisis sanitaria, económica, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental.

La pandemia ha dejado claro que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana.

Es hora de establecer nuevas prioridades; la prioridad del pueblo argen..no no es pagar los

intereses de usura del Fondo Monetario Internacional ni tolerar sus condicionamientos; es que los argentinos coman tres veces por día, las niñas y los niños tengan zapatos, que no haya ciudadanxs durmiendo en la calle y los mayores puedan comprar sus remedios.

¿Quién se conformaría con menos en un país rico y vasto como la Argentina?

Es momento de grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal; hora de

construir consensos para establecer medidas como el Salario Básico Universal y un nuevo régimen impositivo donde paguen más los que más tienen. Sin embargo, vemos más aislamiento, desconexión y un crecimiento obsceno de la concentración de la riqueza en nuestro país y en nuestra Región, mientras millones de personas caen en el desamparo. “El actual orden socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas; las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse, y, en caso necesario desmantelarse y sustituirse” Creemos, por eso, que tenemos que darnos nuevas normas en una nueva Constitución.

En nuestro país producimos alimentos, tenemos minerales estratégicos para enfocarnos en

vectores de futuro, alto desarrollo cien..fico y tecnológico y hombres y mujeres creativos, trabajadores y capaces, todxs y cada uno con derecho a la felicidad.

Hoy unimos nuestras convicciones, nuestras experiencias, nuestras rebeldías, para construir un futuro para todos. Nos proponemos unir, organizar y movilizar a todxs quienes luchan, desde distintos espacios, por un país igualitario y por un mundo mejor.

Este será un punto de encuentro político, un espacio de reflexión y debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas.

Ayer y hoy, obligados a derrotar al neocolonialismo y a construir nuestra SOBERANÍA integral:

Soberanía económica y soberanía política; soberanía territorial, insular, marítima, Antártica: soberanía cultural, soberanía digital, soberanía alimentaria, soberanía de nuestros Recursos Naturales.

“O inventamos, o erramos”. Estamos hoy, aquí y ahora, en este Tiempo y Espacio, para inventar.

Toda revolución es precedida por una gran conversación. Esperamos que este intercambio de ideas, que empieza aquí y ahora en nuestras Comisiones, sea la forja de esa gran conversación.

20 de noviembre 2021

