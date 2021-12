El Gobierno suma medidas al “plan diciembre” para contener el malestar social

Con la economía en medio de una profunda crisis, agudizada por la escalada inflacionaria y la caída de las reservas, el Gobierno buscará este mes introducir dinero en los bolsillos de los sectores más castigados. La expectativa oficial es garantizar tranquilidad social en un mes habitualmente sensible y, también, volcar más dinero al consumo para impulsar una mayor reactivación económica.

La fórmula del oficialismo para alcanzar ese objetivo se compone de un bono para jubilados, otro para beneficiarios de planes sociales, una canasta de Navidad de Precios Cuidados, la reapertura de paritarias en el sector privado y que los salarios estén exentos del pago de Ganancias en el medio aguinaldo.

En la Casa Rosada definen el “combo” que armó el Gobierno como una “contención” ante el descontento de los distintos sectores sociales. Otros, en cambio, prefieren bajar el tono al contexto de malestar y sostienen que son medidas que “siempre se contemplan”.

El gesto más reciente del Ejecutivo llegó en la tarde del viernes. Fue cuando la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunció que se “está evaluando un bono de fin de año para jubilados y jubiladas”.

Juan Zabaleta, Alberto Fernández y Fernanda Raverta

Desmintió así a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, que apenas un día antes lo había descartado de plano. “No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento”, había dicho la funcionaria.

Raverta ratificó el bono y agregó precisiones sobre los jubilados, cuyos haberes se vieron perjudicados frente a la aceleración de la inflación. “En diciembre, los jubilados van a cobrar un 12,11% del aumento trimestral”, detalló la titular de la Anses.

Ese incremento llega en este trimestre también a pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) y fue aludido por fuentes de distintas carteras como otra de las medidas para paliar la grave situación actual.

Fechas calientes

El bono de la Anses se sumaría al anunciado a comienzos de esta semana por el Ministerio de Desarrollo Social y llegará a 1,1 millones de beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo.

El monto que recibirán es de 8000 pesos, la mitad de lo que se percibe mensualmente por el Potenciar, dependiente de la cartera de Juan Zabaleta.

Este bono se cobrará el 20 de diciembre, fecha que el Gobierno mira con especial atención, por cumplirse dos décadas del estallido social que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa. Aunque en el oficialismo no creen que pueda haber violencia o desestabilización para esa fecha, consideran que “hay que estar atentos” porque se esperan miles de militantes sociales en las calles.

Con la mira en las Fiestas, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se trabaja también en una canasta con productos navideños de Precios Cuidados. La idea de la cartera a cargo de Matías Kulfas, que sería anunciada en pocos días, contempla los típicos productos que se consumen para esas fechas, pero aún no hay precisiones sobre si incluirá o no carnes.

Julián Domínguez y Matías Kulfas, ministros de Agricultura y de Desarrollo Productivo, respectivamente

Otro de los “pilares” del plan para que “haya más plata en los bolsillos” es que, a fin de año, los salarios convencionados le ganen a la inflación y, que ante los posibles desfases, se reabran las paritarias.

El punto, que era mencionado en varios sectores desde hace semanas, terminó de quedar claro en el encuentro ante la Confederación General del Trabajo (CGT) al que asistió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en busca de apoyos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los sindicalistas vienen advirtiendo la preocupación por la inflación y anticipando que discutirán reajustes salariales para actualizar las paritarias pactadas este año.

Allí quedó resonando como una buena señal que Guzmán, al explicar las condiciones del acuerdo con el FMI, dijo que “los dos ejes son trabajo y producción” y resaltó que la recuperación “debe venir de la mano de una recuperación más fuerte del poder adquisitivo de los salarios”.

Impuesto a las ganancias

Otro de los puntos que se tienen en cuenta desde el Gobierno para que la inyección de dinero llegue a una población más amplia es la modificación del piso del impuesto a las ganancias. Con los cambios incorporados este año se incluyó la eliminación del cálculo de la base imponible al salario anual complementario (aguinaldo).

En el Gobierno se esperanzan con que eso aumentará el caudal de dinero en sectores medios. “La predisposición está en que todo sea lo mejor posible o lo menos malo posible”, se sinceró un funcionario. “Sabemos que la situación es muy complicada, pero se está haciendo todo lo que se puede”, agregó .

Entre los distintos funcionarios que bajaron al territorio para hacer campaña quedó grabado el “enojo” de la gente por la inflación y cómo les explicaban con ejemplos concretos que “la plata no alcanza” y que “no se puede planear un gasto, ni siquiera en lo inmediato”.

“No es que no lo supiéramos, ni mucho menos”, se apuró a explicar un hombre del albertismo que conoce de primera mano lo que sucede en el conurbano, tras lo que agregó: “Pero más allá de saberlo, cuando lo escuchás a diario y en boca de quienes lo sufren, con ejemplos cercanos, te cala más hondo. La gente no te habla de un gasto grande, te comenta que no sabe cuánto sale un pollo cada vez que lo va a comprar”, detallaron en la Casa Rosada.

“No estábamos ajenos, pero lo vimos durante cada día de la campaña y el Presidente lo escuchó en primera persona. Todo lo que hagamos es poco, pero es algo”, insistieron. Las medidas están en marcha y los resultados, abiertos.