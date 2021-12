El Gobernador entregó ambulancias para el Sistema Coordinado de Emergencia de la provincia

Con estas unidades se amplía la prestación de los servicios sanitarios a los lugares que más lo necesitan y de manera equitativa.

El Gobernador Rodolfo Suarez junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, participó en la entrega de 10 nuevas ambulancias para el Sistema Coordinado de Emergencias. Del total de la compra, la Provincia recién ha recibido 6.

El acto tuvo lugar en la rotonda de los Caballitos de Marly del Parque General San Martín. Hasta allí también llegaron el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; la subsecretaria de Planificación y Cobertura Sanitaria, Mariana Álvarez; el director general de Hospitales, Raúl Salvatore, y la directora de Emergencias, Inés Valencia.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes sumó nuevas ambulancias para el territorio provincial. Con estas unidades se amplía la prestación de los servicios sanitarios a los lugares que más lo necesitan y de manera equitativa.

Desde el inicio de la gestión se llevó adelante un plan de modernización y regionalización del parque automotor del sistema sanitario de la Provincia. En esta oportunidad se suman 10 nuevas unidades, que serán destinadas especialmente al Servicio Coordinado de Emergencia.

Hoy se realizó la entrega de cinco ambulancias marca Citroën y una Peugeot. Cada ambulancia tiene un módulo metálico, aislante termoacústico, instalación eléctrica, iluminación LED, luz de cirugía, nivelación de pisa y colocación de alfombra quirúrgica, presurizador, calefacción y aire acondicionado, evaporador, tubos de oxigeno, oxímetro, mascarilla, equipo de cirugía menor, camilla, desfibrilador, silla de ruedas y sirena, entre otras cosas.

Luego de la entrega, el Gobernador Rodolfo Suarez destacó la inversión que se realizó “para cuidar la salud de los mendocinos” luego de la compra de 10 nuevas ambulancias para el Servicio Coordinado de Emergencia. Las unidades serán distribuidas en los departamentos de la provincia y se suman a la flota. “Prácticamente son como terapias intensivas circulando”, destacó el mandatario luego de detallar el moderno equipamiento de los rodados.

El Gobernador aseguró que fueron casi $100 millones los que se invirtieron para la compra y que son fundamentales “para estos tiempos de pandemia por los que aún estamos atravesando”. Sumó que el objetivo de la inversión “es seguir equipando a cada uno de los oasis de Mendoza”.

Vuelos de cabotaje

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que se aumenten los precios de los pasajes de los vuelos de cabotaje, el mandatario dejó en claro que “la medida ya está afectando a la provincia. La falta de vuelos influye sobre la situación económica y en el costo de los mismos. Vamos a dirigirnos tanto al Gobierno nacional como a la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, porque necesitamos muchos más vuelos”.

Rodolfo Suarez sostuvo que una de las quejas más frecuentes de los usuarios de este medio de transporte es que “no pueden viajar de Mendoza a Buenos Aires y viceversa por la escasez de vuelos. Pero esto no afecta solo al turismo sino que también influye en el desarrollo de las empresas. Faltan muchos vuelos y es necesario que recuperemos los que hemos perdido. Además, Aerolíneas no alcanza a satisfacer la demanda existente”.

Pasaporte sanitario

El Gobernador recordó que en nuestro país “la vacuna no es obligatoria. Es facultad de cada una de las personas elegir si lo hace o no. En la medida en que no sea obligatoria, desde la Provincia no tenemos facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a determinados lugares”. Asimismo, informó que “tampoco disponemos de las facultades para disponer la obligatoriedad de la vacuna. Por ello exigir un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse, si no, estaríamos afectando su libertad de circulación en la provincia”.

Vendimia

“Hay que tener en claro que seguimos estando en pandemia. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado que hemos salido. Seguimos apostando a la conciencia, a los cuidados, como venimos haciendo desde hace tiempo de manera tal que nos permita festejar nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia”, agregó Rodolfo Suarez.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Sobre la obligatoriedad de la RTO, Suarez dijo: “Es una ley nacional, hemos aclarado que todos los que vayan a salir de la provincia deben hacerla, y en casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares”.

Vínculo con la Nación

Consultado sobre el diálogo con la Nación, el mandatario provincial aclaró: “No he recibido ninguna comunicación del Gobierno nacional ni antes ni después de las elecciones. De todos modos, estamos retomando las agendas necesarias; todos nuestros ministros están activos y vinculados con la Nación”.

Reclamo de Mendoza por los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)

Respecto del reclamo que la provincia hará de los ATN, Suarez indicó: “Aún se está estudiando, nosotros hicimos el reclamo antes de las PASO, pero luego el reparto siguió y no recibimos nada y lo vamos sumando al reclamo general”.

Proyecto de ley sobre la buena muerte

Sobre el proyecto de ley que presentaron los legisladores nacionales por el Frente Cambia Mendoza sobre la regulación de la eutanasia, Suarez aseguró: “Estoy a favor del proyecto, me parece adecuado y hay legislaciones del mundo que ya lo tienen”.

Pistolas Taser

En referencia a la compra y uso de las pistolas Taser en la Policía de Mendoza, el jefe del Ejecutivo provincial aclaró: “No hay pistolas Taser en el mercado, no podemos discutir algo que no existe, es una discusión que hoy no tiene sentido. Estamos aislados y con poca vinculación y esto es un ejemplo. Soy práctico para gestionar, pero hoy en el mercado no están disponibles. Si se aprueba la ley y si se consiguen, será otro debate”.

Situación sanitaria en Mendoza

Sobre la apertura de fronteras, Suarez destacó: “Estamos ansiosos tratando de que se abra el paso con Chile, ya que tenemos una gran oportunidad para recibir turismo por la diferencia cambiaria, pero parece que las reglas del juego cambian todo el tiempo y trataremos de evitar nuevas cepas en la provincia con controles”.

“En Mendoza en materia sanitaria estamos dentro de parámetros de positividad razonables, con el sistema sanitario dando respuestas y hay que seguir en este sentido. Queremos decirles a los mendocinos que hay que entrar en otoño con la mayor cantidad de gente vacunada, por eso les pedimos a todos que se vacunen con todas las dosis que su rango etario les permita. Eso es solidaridad y nos ayuda a dar respuesta desde el sistema sanitario”, finalizó Rodolfo Suarez.

Vacunación y variante ómicron

Por su parte, Nadal confirmó que no hay casos de variante ómicron en la Argentina y que las desinteligencias ocurridas con el crucero proveniente de África “ponen en riesgo sanitario al país”. Ante esta situación y el crecimiento de casos en distintos países del mundo, la funcionaria comentó: “Estamos redoblando los esfuerzos en esta etapa de pausa epidemiológica del país”.

Como parte de la estrategia, citó el aumento de testeos en los casos estrechos de los positivos. Además, Nadal dijo que la vacunación es fundamental para complementar los planes de prevención y pidió a quienes no se han inoculado que lo hagan en cualquier punto habilitado.

“A quienes no han completado el esquema les pido que lo hagan y los que ya tienen las dos dosis, que se coloquen el refuerzo a los seis meses”, aseguró la ministra, y aclaró: “Estamos con una positividad del 3%. No hay que ver la foto del día sino del mes, porque todo es variable. Cuando aparecen casos positivos, vamos a buscar a los contactos estrechos y la posibilidad de controlar el foco”.

Según dijo Nadal, en este momento se están secuenciando y, desde que apareció la cepa delta en Mendoza, “hemos detectado por PCR in house unos 150 casos, de los cuales 13 están confirmados y el resto están siendo evaluados en Buenos Aires”. En cuanto al estado de salud de los pacientes que hoy están con COVID, aseguró que es bueno.

Para los grupos especiales que fueron inoculados en el Aconcagua Arena -docentes, expendedores de combustible y policías, entre otros-, sostuvo que una vez que comiencen a cumplir los seis meses de la última dosis, irán citando por segmento.

Por la vacunación de niños, Nadal comentó: “Tuvimos una adhesión grande, al punto que hemos tenido una inscripción de 150.000 de 3 a 11 años”.