Alerta ómicron Las 12 respuestas que necesitás conocer sobre la nueva variante de coronavirus

1

¿Cuándo y dónde se identificó la variante ómicron?

La variante B.1.1.529 fue notificada por Sudáfrica a la Organización Mundial de la Salud el 24 de noviembre de 2021. El primer caso conocido de la infección se confirmó a través de una muestra tomada el 9 de noviembre. Alrededor de esa fecha se corroboró que la variante también se encontraba en Botswana. Sin embargo, las autoridades sanitarias de los Países Bajos indicaron que ya se encontraba en su territorio antes de que se notifique a la OMS, por lo que se desconoce si Sudáfrica fue el país de origen de la variante o el primero que la identificó.

2

¿Cómo lograron detectarla tan rápidamente?

Algunos profesionales de la salud en Sudáfrica notaron que, cuando se realizaban ciertas pruebas de PCR, no era posible identificar la proteína S en la muestra. Esto se denomina S-gene failure y los científicos ya lo habían observado en la variante Alfa. Las muestras fueron sometidas a un proceso de secuenciación genómica, lo que permitió descubrir que se trataba de una nueva variante. En este sentido, los especialistas coinciden en que el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene Sudáfrica fue clave para el hallazgo de esta variante.

3

¿Por qué causa preocupación en el mundo?

La preocupación de los expertos se basa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, llamó la atención el cambio de la situación epidemiológica en Sudáfrica, especialmente en la provincia de Guateng, donde se observó un brusco salto en la curva de contagios. ”Pasaron de 150 a 2600 casos en 14 días,” explica la infectóloga Leda Guzzi.

En segundo lugar, la preocupación radica en las características propias de esta variante: presenta más de 50 mutaciones y 32 de ellas se encuentran en la proteína Spike. “Este número es impactante. Muchas de las mutaciones ya las habíamos visto en otras variantes y están asociadas a mayor infectividad, lo que puede derivar en mayor transmisibilidad y a procesos de evasión de la respuesta inmune, es decir, a la disminución de la efectividad de anticuerpos y eventualmente de la reducción de la efectividad de los desarrollos vacunales”, señala Humberto Debat, virólogo e integrante del Proyecto PAIS. Sin embargo, advierte que es necesario generar evidencia científica que compruebe si estos dos procesos se ven alterados. Se observó asimismo que en las regiones en las que circulaba ómicron comenzó a haber un desplazamiento de la variante delta, que hasta ese momento era la predominante.

Otro factor que generó alarma fue la existencia de datos preliminares de que quienes ya cursaron la enfermedad pueden volver a infectarse con esta variante. Estas razones fueron suficientes para que la OMS la declarara una variante de preocupación.

4

¿Es más contagiosa que las conocidas hasta el momento?

Todavía no hay información precisa sobre su transmisibilidad ya que los estudios sobre estas características se encuentran en proceso. El abrupto aumento de casos en las áreas en Sudáfrica afectadas por esta variante sugiere que hay una mayor transmisibilidad, pero no se pueden descartar categóricamente otros factores epidemiológicos. Guzzi destaca además que en esas regiones se observa una baja tasa de vacunación, lo que significa que hay mayor cantidad de personas susceptibles a contraer la enfermedad. Por lo tanto, aún no se puede concluir que ómicron sea más contagiosa, aunque esa es la hipótesis.

5

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Si bien los casos son todavía relativamente pocos como para hacer una descripción acabada de la sintomatología, hay algunas pistas. La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y quien primero advirtió la presencia de la variante, afirma que hasta ahora los pacientes han presentado síntomas muy leves. Los más reportados fueron dolores musculares, fatiga, tos seca y fiebre baja. No se detectó por el momento pérdida de gusto ni de olfato en los contagiados.

6

¿Es más letal?

Se desconoce si provoca cuadros más graves de Covid-19. Si bien se registró un aumento de las hospitalizaciones en Sudáfrica, aún debe verificarse si esta suba se debe a una aceleración generalizada de los casos o a infecciones provocadas por esta variante. La OMS indicó que hasta la fecha no se han reportado muertes de pacientes con ómicron.

7

¿En qué países ya fue reportada?

La variante ya fue detectada en casi 40 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, España, Reino Unido, Brasil y Chile. En la Argentina se registró el primer caso a principios de diciembre. El paciente es un hombre de 38 años residente en la provincia de San Luis que había regresado de Sudáfrica. Si bien el test que se realizó al llegar le dio negativo, el PCR efectuado durante su aislamiento fue positivo. Permanece asintomático y confinado junto a su familia.

8

¿Sirven las vacunas utilizadas hasta el momento?

La respuesta a este interrogante requiere mayores investigaciones, sin embargo la OMS ya informó que hasta el momento “no hay indicación que sugiera que no vayan a funcionar las vacunas”. Los estudios para comprobarlo están en marcha y los primeros resultados se obtendrán dentro de unas semanas.

Por otro lado, algunos fabricantes – como AstraZeneca, Moderna, Pfizer, el Instituto de Gamaleya y Johnson & Johnson – ya han manifestado su preocupación y, si bien aseguraron que sus vacunas logran altos niveles de protección, también afirmaron que, de ser necesario, desarrollarán una nueva versión que logre neutralizar esta variante.

9

¿Qué recomendaciones comunicó la OMS hasta el momento?

La OMS recomienda a las autoridades de los países mejorar la secuenciación de casos y reforzar la vigilancia epidemiológica. A su vez, insiste en garantizar el acceso equitativo de las vacunas contra el Covid-19, especialmente en los grupos poblacionales que presentan mayor vulnerabilidad. El organismo señala que la población debe mantener los mismos cuidados como el distanciamiento social, el uso de barbijo, la ventilación de lugares cerrados y el lavado de manos. Los expertos piden que la población no relaje las medidas sanitarias y ya son varios los países que volvieron a imponer restricciones.

10

¿Hay fronteras ya cerradas por la irrupción de esta variante?

Israel fue el primero en blindar el ingreso de extranjeros a su territorio. Algunos países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia decidieron cerrar las fronteras para vuelos provenientes de algunas regiones de África.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó las medidas al considerar que estas restricciones no evitarán la propagación de la variante en el mundo y que deben implementarse otro tipo de pautas, como los testeos al salir o arribar a un país y las cuarentenas obligatorias al ingresar a un territorio. Guzzi concuerda con esta visión y agrega que las prohibiciones desalientan la publicación de nuevos hallazgos: “Aislar un país no detiene la difusión de esta variante”.

11

¿Qué medidas adoptó la Argentina?

El Gobierno, por ahora, descarta sumar duras restricciones y apela a reforzar los cuidados, completar los esquemas de vacunación y acelerar la inoculación de refuerzos. Sin embargo, el ministerio de Salud dispuso que los pasajeros que hayan estado en el continente africano en los últimos 14 días deben indicarlo a través de una declaración jurada. Estos ciudadanos deben tener el esquema de vacunación completo 14 días antes de su retorno, presentar un PCR con resultado negativo realizado en el país de origen y además están obligados a realizar un aislamiento, con un nuevo test al décimo día. Por otro lado, el Gobierno dispuso la suspensión temporal de los vuelos directos desde África. Lo mismo aplica a los buques de pasajeros que provengan o hayan estado en los últimos 14 días en ese continente.

Además, las autoridades ultiman los detalles del pase sanitario que se aplicará a nivel nacional para eventos masivos en lugares cerrados.

12

¿Era esperable el surgimiento de una nueva variante?

Mientras continúe la alta circulación del SARS-CoV-2, las probabilidades de que surjan nuevas variantes son altas ya que éstas se originan a través de la replicación viral dentro de las células. Los expertos coinciden en que la baja tasa de vacunación en los países africanos incidió en la aparición de ómicron. “Es un escándalo internacional la asimetría e inequidad de la campaña de inmunización, ya que no tiene que ver con una cuestión de disponibilidad. Esto tiene que ver con una distribución asimétrica y no con una falta de producción”, plantea Debat.