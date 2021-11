Y los demonios? – Por:.Beatriz Genchi

¿De dónde vienen los demonios? Son los secuaces de Satanás, ¿no? … Estos días nos traen una variedad familiar de personajes espeluznantes: muertos, fantasmas, brujas, zombis, duendes y demonios. Pero, ¿qué es un demonio? …

Los cristianos de hoy los describen a menudo como ángeles caídos, secuaces del ex ángel más famoso de todos, Satanás. Pero el erudito del Nuevo Testamento Dale Basil Martin, profesor de la Universidad de Yale, en el curso de introducción a la historia y la literatura, escribe que no existía tal conexión en el pensamiento judío antiguo, ni siquiera entre los primeros cristianos. Los antiguos griegos usaban la palabra daimon para referirse a dioses, especialmente dioses menores o seres sobrenaturales intermedios, así como las almas de los muertos. Dice Martin que un daimon también podría ser una entidad sobrenatural que causaba una enfermedad, o la enfermedad en sí. Ellos podían poseer a los humanos, provocando la locura. Pero los filósofos generalmente los veían como exclusivamente buenos. E incluso la gente común los veía no como una encarnación del mal, sino como criaturas caprichosas que necesitaban sacrificios para apaciguarlos.

Cuando los escribas antiguos tradujeron la Biblia hebrea al griego, usaron daimon para los términos hebreos que se refieren a una serie de conceptos diferentes, incluidos dioses paganos, híbridos humanos-animales y enfermedades. Pero en particular, no usaron el termino para referirse a ángel, a pesar de que las criaturas sobrenaturales que actúan como intermediarios entre los humanos y lo divino encajan perfectamente con el significado de la palabra para los antiguos griegos. ¿Por qué? Primero, para los judíos de habla griega, los daimons eran dioses de otras naciones, no criaturas dentro de su religión. Y en segundo lugar, los traductores podrían haber querido evitar sugerir que los ángeles eran algo así como dioses menores.

Hay algunos casos en los textos precristianos en los que los ángeles tienen una conexión con algo como los demonios. En el antiguo texto judío del Libro de Enoc, los “observadores”, o ángeles se aparean con mujeres humanas, produciendo gigantes. Cuando esos gigantes mueren, sus almas se convierten en “espíritus malignos”. Y en los documentos de Qumrán, más conocidos como los Rollos del Mar Muerto, el “espíritu de injusticia” se identifica o lo dirige el “Ángel de las tinieblas”.

En el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas comienzan a equiparar demonios con espíritus malignos. También unifican las figuras de Satanás, el diablo y Beelzebul. Lucas se refiere a Satanás “cayendo del cielo”, mientras que Mateo menciona “el diablo y sus ángeles”.

Al combinar estas diferentes referencias, la caída de Satanás de Lucas, con la referencia al diablo y sus ángeles de Mateo, con la historia de Beelzebul que convierte a Satanás en el gobernante de los demonios, llegamos a los diferentes elementos de la creencia posterior de que Satanás es el príncipe de los ángeles caídos que son idénticos a los demonios”.

Pero fue solo en la segunda mitad del siglo II d.C. que el teólogo cristiano asirio Taciano identificó completamente a los demonios como el “archirrebelde” Satanás y los ángeles compañeros que lo siguieron en su destierro.

Comprender cómo los judíos y cristianos antiguos veían a los ángeles y demonios puede despertar nuestra imaginación para pensar de nuevo sobre el cosmos y la demografía cósmica. También podría servir de inspiración para algunos nuevos disfraces de día de muertos y Halloween.

Gentileza:

Beatriz Genchi – beagenchi@hotmail.com

Museóloga – Gestora Cultural – Artista Plástica.

Puerto Madryn – Chubut.