Xavi, en su presentación como entrenador del Barcelona: “Hay que poner normas, orden”

“Tengo la sensación de que es el momento”, confesó Xavi Hernández, de 41 años, que firmó su contrato en el césped del Camp Nou, hasta 2024. El técnico tuvo la posibilidad de regresar al Barcelona en enero de 2020, cuando el club destituyó a Ernesto Valverde. Unos meses más tarde, en el verano de ese mismo año, el entonces presidente Josep Maria Bartomeu volvió a llamar a la puerta de Xavi en Qatar. Se encontró con la misma respuesta negativa. “La primera vez no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como yo mismo. Necesitaba más margen. Luego [en referencia a la segunda oferta] había elecciones en el medio y había mucha incertidumbre. Tampoco era el momento. Pero esta vez me llamó Jan [Laporta]. Siempre he dicho que es el mejor presidente de la historia del Barça. Va de cara”, explicó Xavi. Y, para que no quedara ninguna duda, insistió: “Es el momento”.

Laporta también había negado a Xavi dos veces. Consideraba, como lo hacía el técnico, que no era su hora. Lo hizo durante la campaña —”en mi propuesta de club, Xavi no está”, dijo en febrero—, y tampoco lo veía como el reemplazo de Ronald Koeman —”le falta recorrido”, expuso el pasado verano—. El presidente borró lo dicho. Es tiempo de mirar al futuro. “Yo siempre he dicho que Xavi sería entrenador del Barça, lo que no sabía era cuándo”, sostuvo este lunes. Cambió de tercio el presidente, y hasta lamentó el grupo que le entrega: “Me hubiera gustado darle una plantilla mejor. Pero tendrá nuestro apoyo si las cosas se tuercen. Y si se tuercen más, tendrá nuestro apoyo hasta que todo vaya bien”.

Xavi dejó el Camp Nou hace seis años: en 2015, después del segundo triplete de la historia del club y tras 17 temporadas en el primer equipo. Entonces, en el vestuario del Barcelona estaban Ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Hoy los cuatro catalanes son los capitanes del vestuario. “Tengo una relación de amistad con todos los capitanes. Con Marc la relación es muy buena. He hablado con varios de ellos. Son los que nos han de ayudar a nosotros y a los jóvenes”, contó Xavi. El entrenador catalán aclaró, en cualquier caso, que no habrá excepciones. “Como los conozco son a los que más voy a apretar. Sé de qué pie calzan. Lo veo una ventaja. Gerard, Busi, Jordi, Marc y Sergi han de tirar del carro. Pero, como todos, parten de cero”, explicó el preparador azulgrana. Xavi confía en la vieja guardia, apostará por la cantera y espera revitalizar a Dembélé. “Puede ser el mejor jugador del mundo en su posición. Para mí es prioritaria su renovación”, reveló.

Entre los desafíos que se marcó el nuevo entrenador del Barcelona está reconducir la disciplina en la plantilla y establecer el “orden” y las “normas”. Xavi se encuentra un vestuario sin Messi, pero deberá dar un giro a la actitud de la vieja guardia. El preparador quiere que los jugadores desayunen y coman en la Ciudad Deportiva, buscará mejorar la preparación física y aumentar la intensidad en las sesiones de trabajo, mayor control de rendimiento y más cuidados en la previsión de lesiones. Además, intentará fomentar actividades grupales para generar más unidad en el vestuario. “No puedo hablar de lo que ha pasado en las últimas temporadas porque no he estado. Pero cuando hemos tenido normas y exigencia, hemos ido bien”, subrayó Xavi. Y, por las dudas, aclaró: “No hace falta ser duro, hay que poner unas normas y cumplirlas. No es disciplina, es orden”.

Laporta se sumó a la visión de club de Xavi. “Tiene que mandar. Lo tiene difícil. Es una situación complicada porque es un equipo que está por hacer. A mí me convenció porque me dijo que puede sacarle mucho partido a este equipo. Rijkaard también lo tuvo difícil porque el equipo estaba por hacer, mientras que Pep [Guardiola] lo tuvo más fácil porque el equipo ya estaba hecho”, recordó el presidente. Xavi buscar hacer su camino, lejos de esa sombra de Guardiola que ya le persiguió durante años como jugador: “Ahora, cualquier comparativa para mí es mala”. “No tiene una papeleta fácil, pero con su conocimiento y sus ganas, saldremos adelante”, concluyó Laporta.

Xavi regresa al Camp Nou y el Barça respira. Al menos, se vuelve a ilusionar. Un sentimiento nada menor en un club angustiado en lo deportivo y en lo económico.

Ambigüedad sobre la cláusula y el no a la selección de Brasil

Joan Laporta no viajó a Qatar para pactar la salida de Xavi del Al-Sadd tal y como quería el emir Tamim bin Hamad Al Zani. El técnico quería cerrar su etapa en el club de la mejor manera —es embajador del Mundial 2022— y el Barça quería evitar pagar los cinco millones de cláusula de rescisión. El presidente del Barcelona, sin embargo, evitó responder en tres oportunidades si el club catalán había pagado algo para liberar a Xavi. “Ha sido una rescisión del contrato, tanto por parte de Xavi como por la del club hemos hecho lo posible para llegar a este acuerdo. Hemos hecho un esfuerzo para solventar el tema de la cláusula. La relación entre el Barça y el Al-Sadd está abierta. Veremos cómo evoluciona”, expuso Laporta.

El regreso de Xavi al Camp Nou no alterará las normas del juego limpio financiero impuesto por LaLiga. “LaLiga nos mira con lupa todo. Cada día se inventan alguna cosa. Ahora nos hacen una contraauditoría. Nos quieren hacer firmar operaciones que no vemos claras. Si ahora quieren revisar esta operación, estaremos abiertos como siempre. En este sentido, no tenemos mucho margen salarial pero aún tenemos. Espero que LaLiga piense lo mismo”, dijo Laporta. Y miró al director de fútbol del club, Mateu Alemany. “No habrá ningún problema”, añadió el ejecutivo.

Sin problemas con LaLiga, resuelta la salida de Xavi de Qatar, el técnico reveló una importante oferta que recibió de Sudamérica. La federación de Brasil le ofreció ejercer de ayudante de Tite en el próximo Mundial para después quedarse como el líder del banquillo de la Canarinha. “Es cierto que tuve esa posibilidad, pero mi idea siempre fue venir al Barça”, aclaró Xavi.

