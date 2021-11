Un país que se aleja poco a poco del futuro

No haber reconocido el resultado de las elecciones fue un gesto más por parte de un Gobierno nacional que carece de autocrítica. Y no sólo por no escuchar el mensaje que llegó de las urnas, sino porque está atrapado y enamorado de un proyecto que fracasó con notoriedad y que, incluso así, repite una y otra vez, pensando que, tal vez, por insistencia obtenga un éxito esquivo.