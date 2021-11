Se espera un rebrote de Covid-19 recién para el próximo otoño

Mendoza y el país llevan varios meses sin novedades de una posible tercera ola, aunque se ha anticipado como inevitable. Nadie se atreve a arriesgar una fecha probable para su ingreso, ya se sabe qué tan impredecible es la pandemia de Covid y más aún si se tiene en cuenta la diversidad de variables que influyen en su desarrollo.

Hay quienes han estimado la posibilidad de que haya un rebrote de casos para fin de año, pero la atención y las acciones están sobre todo enfocadas en lo que pueda suceder a partir de marzo, con la llegada del otoño.

De hecho, este año, fue desde ese mes que comenzaron a ascender paulatinamente los casos notificados que terminaron por hacer efectiva la segunda ola con pico en mayo.

La infectóloga Andrea Villalba, como la mayoría, dijo que no se puede asegurar nada sobre cuándo podría suceder.

“Hay quienes piensan en el fin de año, por el mayor movimiento de gente y las personas que vienen de fuera del país”, señaló. Pero agregó: “Yo considero más lógico que quizás en otoño puede haber un repunte, bajan las temperaturas, la gente está más en lugares cerrados, comienza la escuela y otras actividades”.

Con la suerte del hemisferio sur de tener el diario del lunes, se mira lo que sucede especialmente en Europa, donde algunos países ya van por la cuarta ola, con los sistemas de salud a pleno y la implementación de nuevas restricciones en algunos de ellos.

La infectóloga Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología subrayó la imposibilidad de la predicción: “Podría ser después de las fiestas y las reuniones de fin de año aunque seguramente vamos a tener más casos cuando empiece el otoño/invierno. A las bajas temperaturas hay que sumar más gente encerrada y ni hablar si se relajan las medidas como el uso de barbijo”.

Por su parte, la infectóloga Victoria Codina, consideró que puede haber un repunte de casos en la primera mitad de 2022.

“Estados Unidos y Europa están experimentando el choque con la cepa delta (…)el impacto que se está viendo es en no vacunados”, explicó. “En Argentina será diferente porque cuando ocurra el brote importante de casos vamos a tener una buena proporción de población vacunada e incluso con refuerzos, por lo que me parece improbable que suceda lo mismo que en Europa”. consideró.

Esto en referencia a que la vacuna evita las formas graves y las hospitalizaciones. El doctor Sergio Satacco, director del Observatorio de Salud Pública de la facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, apuntó a la necesidad de fortalecerse de cara al otoño e invierno, que es cuando aumentan las enfermedades respiratorias y por lo cual hay más chances de circulación.

APUESTA POR LA VACUNACIÓN

Justamente por esto, es que las fichas se ponen en avanzar con la mayor vacunación posible antes del marzo. “Hay que llegar en tiempo y forma”, aseguró la infectóloga Noelia Linero y en este sentido, para marzo, si no hay refuerzos, habrá personas para las que ya hayan pasado los seis meses desde que se completó el esquema.

La reconocida médica Marta Cohen, quien vive en el Reino Unido, se ha referido a la pérdida de efectividad de las vacunas: “Una persona que se vacunó con dos dosis en febrero no está vacunada”. Detalló luego: “A los cinco meses de la segunda dosis la eficacia baja a un 47%” y continúa en descenso.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, ya anticipó que el próximo mes, comenzará a diagramar la estrategia de 2020 que será “el año de los refuerzos” para todas las vacunas.

El miércoles pasado Vizzotti confirmó que antes de otoño de 2022 empezará la vacunación de la tercera dosis contra el Covid-19 para toda la población: “A partir de los seis meses de la segunda dosis toda la población va a recibir un refuerzo”.

“Para antes del otoño esperamos dar la tercera dosis a todos los mayores. Se necesita claramente un refuerzo de la inmunidad”, señaló la funcionaria.

MÁS MODERADA

A fines de octubre, comenzó a registrarse en el país un leve incremento en los casos notificados y hay quienes comenzaron a pensar que podría tratarse del inicio de la tercera ola. Un mes después, no parece haber esa especie de “estallido” de contagios que mostraron los picos precedentes.

Noviembre ha registrado 10% más casos que el mes anterior y la positividad ha tenido un leve repunte.

Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica hizo su lectura sobre lo que podría suceder a Infobae: “El ascenso de casos de Covid-19 aún no está consolidado, pero posiblemente la tercera ola de la pandemia es lo que viene. Crecerá por la variante Delta, pero se espera que no genere un aumento pronunciado de las hospitalizaciones y las muertes como ocurrió en el país a partir de marzo pasado (…) habría más casos en personas que aún no se han vacunado, en los que solo han recibido una dosis o en personas que se han vacunado hace más de 6 meses y que son mayores de 60 años o inmunocomprometidos”, advirtió.

Saracco hizo referencia al aumento de casos y la desaprensión en cuanto a las medidas de prevención.

Pero además destacó que el impacto sobre cuánto y cuándo dependerá directamente del cumplimiento de la vacunación completa por parte de aquellos que aún no lo hacen (grupos de personas entre 18 y 40 años) y avance de la tercera dosis o refuerzo para los que van cumpliendo los 6 meses de la última dosis de su esquema completo. “Europa está como está producto de no cumplir esto; nos lo están avisando un semestre antes, pues a trabajar y no aflojar las acciones de prevención que esto aún no pasó, pero faltará menos si todo el mundo se vacuna”, subrayó el experto.

