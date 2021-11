Se aproxima la 45ª Edición del Seven & Side de la Unión de Rugby de Cuyo

Este sábado, desde las 9, el Liceo Rugby Club recibirá la edición 45 del seven que incluirá el Torneo Woman Classic, la participación de Los Cuyis y el tradicional almuerzo de las camadas.

El sábado 27 de noviembre, en las instalaciones del Liceo Rugby Club, se realizará 45ª Edición del Seven & Side de la Unión de Rugby de Cuyo. El horario de inicio de las actividades será a las 10 y desde la organización informaron que se espera jugar la final a las 19 aproximadamente. Sumado a esto, serán motivo de celebración el Torneo de Woman Classic Hockey y el cierre de año de Los Cuyis, quienes se incorporarán en formato de seven & side.

La conferencia de prensa se realizó este miércoles en el Auditorio de Chacras Park y participaron el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; el presidente de la Unión Rugby de Cuyo, Ramiro Pontis; el presidente del Liceo Rugby Club, Ronaldo Turcumán; Marcelo Goldman, fundador de Los Cuyis, y Eugenia Gancia como representante de la organización del torneo Woman Classic, otra de las novedades de esta edición 2021.

Chiapetta destacó el esfuerzo de los dirigentes de los clubes durante la pandemia. “Luego de un año sin competencia deportiva, en este contexto se juega este seven, que no es menor y hay que destacar la calidad deportiva, que es el gran llamador. El Club Liceo lo ha hecho siempre bien. Este año vamos a tener una fecha más de seven, por eso el Gobierno quiere estar. Además estarán Los Cuyis, que ya son parte del deporte y de la familia del rugby”, expresó el subsecretario.

También se refirió al torneo para las categorías veteranas/mamis, que se suma a la jornada del sábado. “Las chicas del hockey cumplen un gran trabajo social no solo adentro del club sino en cada lugar donde se desarrolla esta actividad y, por supuesto, no podían faltar”, aseguró Chiapetta, y destacó: “Nos merecemos terminar el año con un gran encuentro deportivo de calidad”.

La organización del Torneo Seven & Side de la 1ª División de la Unión Rugby de Cuyo está a cargo del Liceo Rugby Club desde 1975. Para la presente edición, y luego de un año en que no pudo realizarse, se sumarán a las canchas equipos de distintas uniones de rugby.

Equipos participantes

-San Juan: Universidad de San Juan, San Juan Rugby, Huaziul y Jockey de San Juan.

-Mendoza: Marista, Los Tordos, Mendoza Rugby, Peumayén, Teqüe, CPBM, Belgrano, Tacurú, Universitario de Mendoza, San Jorge y Liceo.

El Seven & Side de la Unión de Rugby de Cuyo es uno de los torneos más importantes que se juega tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y se disputa en el departamento de Luján de Cuyo. El rugby 7, denominado seven & side, es una variante del rugby en el que juegan siete jugadores por equipo. Mientras que un partido de rugby de quince jugadores dura 80 minutos, un partido de Rugby 7 dura 14 minutos de tiempo real de juego, en dos mitades con un intervalo entre ellas de no más de dos minutos, lo cual permite que se pueda realizar todo el torneo en un solo día.

Seven & Side Cuyis

Durante la misma jornada del 27 de noviembre serán Los Cuyis quienes celebrarán su cierre de año jugando el Seven Cuyis vs. Clubes Classic.

Los Cuyis son un equipo mendocino de rugby inclusivo que se enmarca en la disciplina conocida a nivel mundial denominada mixed ability. Este deporte se juega como el rugby convencional, con 15 personas. La particularidad es que se practica con 7 personas con discapacidad y 8 personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad son los jugadores y al resto se los denomina facilitadores o dinamizadores de juego. Generalmente los facilitadores de juego son jugadores o exjugadores de rugby que tienen una buena comprensión del juego y hacen que este sea más dinámico. Sin embargo, en esta oportunidad, Los Cuyis se sumarán a la variante del rugby 7.

Torneo Woman Classic Hockey

Como una categoría que cobra cada vez más auge, las Mamis Hockey dirán presentes para poner en juego las canchas preparadas para disputar el Torneo de Woman Classic Hockey, que comenzará a las 9.

Será una oportunidad para compartir un fin de semana a puro rugby y hockey poniendo de relieve al deporte como emblema de amistad. Una jornada de fiesta para toda nuestra provincia, motivada por el Liceo Rugby.