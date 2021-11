Sasturain: “Los libros y bienes culturales existen sólo en tanto alguien les da sentido con el uso”

Con el desafío de “” y la mira puesta en la federalización de su acervo y en la producción propia -desde libros, pasando por programas de TV, hasta ciclos culturales-, la Biblioteca Nacional (BN) despide el 2021 con “El mito gaucho”, la primera muestra presencial e indoor en mucho tiempo, “la reactivación” y “rediseño” de su editorial y la publicación de una docena de títulos, explica su director,, en tantoque emitirá la, “La otra aventura”, totalmente autogestionada.“Si durante la pandemial hoy nuestro compromiso ineludible es el servicio.“, dice a Télam Sasturain, durante una entrevista en la que repasó el año y medio de gestión durante la pandemia dura y en la que adelantó las novedades que llevará adelante el organismo que aspira a instalarse como nave insignia de todas las bibliotecas del país.

“Ahora todos nuestros gestos tienen que estar en función de la apertura y la disponibilidad plena, que la Biblioteca cumpla su tarea primera de poner los libros, las publicaciones y los documentos al servicio del público en general y los investigadores, sin salirnos de las pautas que nos propone el Estado -insiste-, porque los libros y los bienes culturales existen sólo en tanto y en cuanto alguien les da sentido con el uso”.

En febrero de 2020 el escritor Juan Sasturain (Buenos Aires, 1945) asumió al frente de la Biblioteca Nacional con la idea de avanzar en la digitalización de su acervo y la intención de recuperar el intenso movimiento cultural que caracterizó los 11 años de gestión del intelectual Horacio González, entre 2005 y 2015, debilitada en los siguientes cuatro años por recortes macristas, pero a un mes de ocupar el cargo los decretos de aislamiento ante la emergencia sanitaria mundial por el virus de Covid obligaron a posponer planes y trabajar en modo virtual.

“La Biblio debe ser de nuevo ese lugar público donde la gente entra a leer, a pasear o a estudiar” Juan Sasturain

A un año y ocho meses de aquel momento, la BN avanza en un apertura progresiva que aspira a “cambiar el chip“. “Si durante la pandemia aprendimos saludablemente a optimizar nuestro trabajo en modo virtual hoy nuestro compromiso ineludible es el servicio”, asegura Sasturain.

El tránsito fue arduo, pero la pandemia también llevó cambios a la Biblioteca que persistirán. Dice Sasturain:”Para compensar el abandono de las puertas cerradas activamos al máximo a nuestro sitio web y en pocos meses multiplicó mil por ciento las visitas. Y generamos contenidos audiovisuales que fueron un boom, un cambio cualitativo que llegó para quedarse. Así como la instrumentación virtual de la histórica Escuela Nacional de Bibliotecarios, fundada en 1956, a la que se inscribieron más de tres mil aspirantes de todas las provincias y del exterior, una cifra que nos excedió larguísimamente”.

“Pero recién ahora podemos aspirar a acercarnos lentamente a nuestros números habituales, de 1500 a 2000 visitantes diarios -subraya-. El primer lunes de septiembre se habilitó el edificio con protocolos y saludables pies de plomo para los usuarios, el 20 de octubre abrimos sin turnos y funcionó bien, sin cuellos de botella, en noviembre recuperamos nuestras 12 horas, de 9 a 21, y podremos decir que volveremos, como todo el país, a la ansiada normalidad”.

“A lo largo del año y pico de pandemia rigurosa vino mucha gente a trabajar, a poner el cuerpo regularmente -añade-. Este espacio físico estuvo cuidado, protegido y funcionando en una especie de estado latente”, que ahora recupera su vitalidad.

La Biblioteca Nacional lanzará una serie que emitirá la TV Pública.

A tres días de haber recuperado la Feria de Editoriales en el playón de Agüero y Las Heras -que llegó luego de una prueba piloto con la muestra “Hijxs” en la planta baja del edificio-, Sasturain anticipa la recuperación competa de la presencialidad con la muestra “El mito gaucho”, que se inaugurará entre fines de este mes y principios de diciembre en la Sala Leopoldo Marechal, del primer piso, y estará abierta hasta el próximo otoño”.

Esta primera exposición indoor cuenta con un catálogo ilustrado de más de cien páginas, que reúne una decena de artículos escritos por críticos y especialistas de la gauchesca como Guillermo David o Jorge Dubatti, “ese es el tipo de muestras que tenemos la intención de hacer circular por nuestras sedes a partir de 2022”, enfatiza.

Por otra parte, “en estos días terminarán de seleccionar a los finalistas del concurso que concibió la directora del Museo del Libro y de la Lengua, María Moreno, y recogió el Ministerio de Cultura: el Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvina Ocampo Me enamoré 18 veces pero recuerdo sólo tres. Llegaron más de tres mil cuentos. El veredicto se dará en diciembre y se editarán los ganadores el año que viene”.

Además, “estamos en vísperas de tener nuestro propio programa en la TV pública, un viejo anhelo -asegura-. Se llamará La otra aventura, un título que le pedimos prestado (o le afanamos) a Bioy…’La otra aventura -dice Bioy Casares, citando no sabe a quién en el prólogo a su propia obra- son los libros’. Terminamos de editar el primero de una primera serie de cuatro programas, sobre un total de 12, que tendrán formato de una hora. Seguramente serán para el año que viene”.

Sasturain: “Los libros y bienes culturales existen sólo en tanto alguien les da sentido con el uso”. (Foto Florencia Downes)

“Sacando el título, es todo absolutamente nuestro: idea, guión, dirección, producción y medios técnicos -enumera el autor de “El último Hammett”-. Serán entregas temáticas que incluyen elementos ficcionales, entrevistas y testimonios: Futuro y Fantasmas de la Biblio, las primeras. La idea es trabajar con nuestro patrimonio y enfatizar su sentido federal, representativo de la totalidad cultural del país y memoria viva de la Nación”.

Cuando en febrero de 2020 Sasturain asumió, nombró a María Moreno al frente del Museo que reabrió sus puertas el 29 de septiembre del año siguiente, su décimo aniversario, con un lúcido texto donde la escritora explicaba la paradoja de tener dislexia -una secuela del ACV que sufrió en julio último- y dirigir un Museo de la Lengua. Cuando asumió el día 12 restituyó a González al frente del sistema de publicaciones que había ideado siendo rector de la Biblioteca. Hubo tiempo para un solo rescate editorial, virtual, de Alberto Szpunberg, en junio de 2020. Un año después, junio de 2021, González falleció, consecuencia del Covid. El área quedó a cargo de Sebastián Scolnik.

“En la Biblio se ha vuelto a poner en funcionamiento la editorial que había sido desactivada en la gestión anterior, pero también hicimos dos monumentales entregas virtuales de la revista La Biblioteca con la impronta de Horacio que contienen algunas de las mejores cosas que se han publicado sobre la pandemia en pandemia”, detalla Sasturain.

Y se explaya: “Horacio tuvo tiempo para proponer los primeros títulos de una colección de narrativa argentina muy accesible de textos breves, ‘De par en par’: dos cuentos de diferentes autores (a veces muy lejanos entre sí) unidos por el tema o el tratamiento o algún factor común, presentados por los escritores que los propusieron. Hay varios títulos en carpeta, el primer volumen estará compuesto por ‘La lluvia de fuego’, de Leopoldo Lugones, y ‘La luna roja’, de Roberto Arlt, con introducción de Horacio, acaso su último trabajo como editor. Sale ahora, antes de fin de año, con el regreso de nuestra actividad editorial”.

Esto es: “la Biblioteca vuelve a papel después de seis años, con una docena de títulos que están haciendo fila para salir antes de fin de año. Veremos con cuántos llegamos, no es fácil recuperar la fluidez que requiere la producción editorial, siempre compleja desde un organismo oficial que piensa en hacer libros buenos, lindos objetos, necesarios (pero que otros no hacen), baratos y que no se queden en los estantes sino que circulen, se vendan, que sean saludablemente comerciales, capaces de atraer al público r no sólo por la excelencia de su contendido sino por el atractivo y la belleza de su apariencia. Ese es el desafío de acá en más”.

A “De par en par” la seguirán las obras completas de León Rozichner con los inéditos “Memorias de la ciencia” y “Hacia la escritura arcaica”; tres títulos de los Cuadernos de Lenguas Vivas curados por Moreno: “Babel del odio”, “Antología degenerada” y “Winkul Mapu”; la antología “Gauchesca y peronismo”; la primera entrega de una serie de entrevistas hechas por Guillermo Saavedra a escritores y personalidades de la cultura bajo el título “El Banquete”; la versión definitiva y en papel de “Los guardianes de Piatock”, que es la obra de Szpunberg comentada; y la poesía completa de Luis Luchi, a 100 años de su nacimiento, en dos voluminosos tomos.

También “es importante el lanzamiento de la colección Papel de Kiosco, dedicada a la historieta y el humor gráfico, donde vamos a dar a conocer obras y autores del acervo de la Biblioteca que no pasaron por librerías porque usaron como soporte revistas y diarios”, cierra Sasturain. El primer título será “Las Aventuras del Negro Raúl”, de Raúl Lanteri, primer autor argentino de una historieta con personaje fijo, que apareció en 1916 en la revista El Hogar. Están en carpeta títulos de la dupla Oski-César Bruto y la obra del gran Roberto Battaglia. “Pero eso el año que viene, como tantas otras cosas”.