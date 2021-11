Reservas: ¿se van u$s1.800 millones en diciembre?

El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso la primer semana de diciembre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), incluirá algunos (no todos) los capítulos del Facilidades Extendidas cuya negociación aún está incompleta. Y que demandará, tal como adelantó este medio, el cierre de dos capítulos importantes: la discusión vía board del organismo para aprobar (o no) la reducción de las tasas de interés del 4,05% a 1,05% y la discusión sobre cuál será el contenido de la reducción del gasto o el incremento de los ingresos para lograr el equilibrio fiscal.

Esto implica que se descuenta una realidad: el acuerdo demorará al menos hasta febrero del año próximo. No podrá ser antes. No dan los tiempos, aún poniendo voluntad extrema. Lo máximo a lo que se puede aspirar es a que el proyecto de ley contenga algunos de los aspectos del Facilidades Extendidas. Incluso algunos importantes como las metas fiscales que el país deberá cumplir. Esto derivará en una realidad innegociable: Argentina deberá cumplir en tiempo y forma con el pago de los u$s1.800 millones correspondientes a la segunda liquidación del año del stand by firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri; dinero que saldrá de los fondos que el propio organismo giró en agosto pasado correspondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG) por un total de u$s4.350 millones.