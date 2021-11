En el ámbito humano la curiosidad es parte de la vida de las personas. Es el mirar por el visillo de la ventana para ver quien pasa, el echarle una miradita de reojo al móvil de quien va sentado a nuestro lado en el autobús, el querer saber que piensan y hacen otras personas, cómo es su casa, con quien salen, qué votan en las elecciones, qué hacen los reyes, los políticos o los famosos en su vida privada, etc, aunque todo eso tenga muy poco que ver con quien lo husmea. Hay revistas y programas de televisión, por cierto muy exitosos, que satisfacen más que nadie ese tipo de curiosidad de la gente que el lenguaje popular califica de variadas formas, como fisgar, hurgar, escudriñar, atisbar o, simplemente, cotillear.

Es difícil encontrar a alguien que no sea curioso, pero no todas las personas lo son en la misma medida. Las hay poco curiosas y a quienes lo son en demasía les aplicamos el calificativo, generalmente peyorativo, de cotillas o chafarderas. Siendo así, otro tipo de curiosidad, esta vez la científica, nos hace preguntarnos por qué somos curiosos. ¿Nos enseñan a serlo?, ¿lo somos por el tipo de educación que recibimos o llevamos algo en nuestros genes y nuestra herencia biológica que nos incita a tratar de conocer incluso lo que no nos concierne? Sin duda, la educación y el ambiente en que nos criamos puede contribuir a que seamos curiosos, pero puede haber algo más y la neurociencia se ha prestado a investigarlo con cierto éxito en ratones de laboratorio.