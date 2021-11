Pelota paleta: El gran momento del mendocino Tomás Molteno

Luego de obtener la medalla de bronce en el Mundial Sub-23 en España, trabaja firme para las próximas competencias.

El destacado zaguero Tomás Molteno tiene de 22 años y está viviendo un gran presente deportivo. Viene de conseguir la medalla de bronce en el Mundial Sub-23 de Iscar Vallelado 2021, en 36 m, junto a la Selección Argentina y la semana próxima viajará al Campeonato Argentino Sub-22, en el Club Pelota Gualeguay del 26 al 28 de noviembre.

Tomás compartió cómo fueron sus inicios en el deporte y relató: “Empecé a ir al Club Social de Maipú frente a la plaza departamental desde muy chico. A los 4 años iba al club a jugar distintos deportes y me metía a la cancha de paleta cuando mi papá terminaba de jugar y peloteaba en la cancha de paleta, pero poco”.

Por entonces Tomás jugaba al fútbol y al handball y, a los nueve años, comenzó a ir a la Escuela de Paleta del club de su barrio. “Empecé a aprender, me entusiasmé y a los 10 empecé a participar en los campeonatos cuyanos Preinfantiles (hasta 12). Con los torneos, creció el entusiasmo, las ganas de competir, que te hacen crecer como jugador. A los once competí en mi primer Campeonato Argentino, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Nos fue bastante mal, quedamos 17° de 24 parejas”, comentó el destacado pelotaris, y continuó: “Desde ahí volví con más ganas y con el tiempo he podido salir en varias oportunidades en el tercer puesto en campeonatos argentinos de categorías promocionales y lograr un Subcampeonato Argentino, por ejemplo”.

En 2016, Molteno fue citado a la preselección por primera vez y quedó seleccionado. Ese año viajó al Campeonato Mundial de Frontón 36 m y compitió en la modalidad paleta cuero (paleta de 580 g) en Francia.

En 2019 comenzó a entrenar con la selección para el Campeonato Mundial Sub-22 Frontón 36 metros, que iba a disputarse en 2020 en las provincias de Valladolid y Segovia, España. Por la pandemia se postergaron las competencias, pasó de Sub-22 a Sub-23 en esta ocasión, debido a las circunstancias, modificaron la fecha del encuentro. “Integré el seleccionado, en la modalidad pala corta (paleta de 800 g) y logramos traer la medalla de bronce. Hacia aproximadamente 10 años que Argentina no podía traer una medalla en esta especialidad en Sub-22. Hace unos días, me han convocado para integrar el Preseleccionado Argentino, en mayores, de cara al Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca a disputarse en 2022, en Francia”, aseguró el joven.

El maipucino, que cuenta con condiciones físicas excelentes y que se destaca por su fuerza y capacidad para jugar partidos bajo presión, tiene como próximo desafío el 11º Campeonato Argentino de Trinquete Sub-22, que se realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Entre Ríos.

Tomás representará a Mendoza junto a Juan Cuevas y Gregorio Tomasiello.

Cabe destacar que actualmente Molteno está en proceso de observación para participar en el próximo Campeonato Argentino de Trinquete 1ª Categoría, que se jugará en Santa Fe el 10, 11 y 12 de diciembre. Este sería el último campeonato del año y los confirmados hasta el momento son Valentino Palumbo y Gustavo Baho.