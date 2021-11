Mendoza cuenta con el Presupuesto 2022, pero sin roll over

El Gobierno de Mendoza ya cuenta con el presupuesto para la postpandemia, luego de que el Senado provincial aprobara este martes pasado el mediodía la ley de leyes. Sin embargo, debido al rechazo de la oposición, Rodolfo Suarez no podrá contar con el mecanismo del roll over, que le permitiría refinanciar la deuda de la provincia.

En concreto, el proyecto enviado por el Ejecutivo se aprobó por 21 votos afirmativos y 15 negativos, por lo que ahora fue enviada de nuevo al gobernador para que éste la promulgue.

En cuanto a las cifras, el Presupuesto General de la provincia para el año 2022 contempla recursos corrientes por un total de $330.364 millones y egresos corrientes por un total de $321.082 millones. El superávit corriente se calculó en $ 9.282 millones.

A su vez, proyecta una variación real del PBI, del 4%; una variación interanual del IPC, del 33%; una variación deflactor del PBI, del 34,2% y un tipo de cambio nominal a diciembre de 2022, de 131,1 pesos.

En cuanto a los ingresos totales, ascienden a 357.244 millones de pesos, y gastos totales del orden de los 379.240 millones. En rojo quedan 21.996 millones de pesos, cifra que será saldada con remanente de ejercicios anteriores (10.051 millones de pesos) y financiamiento que ya cuenta con autorización previa (11.945 millones de pesos).

Sin roll over

No hubo sorpresa. El justicialismo mendocino había adelantado que no iba a avalar el mecanismo de roll over, situación que ya se había dado en otros años. Por eso, la norma fue aprobada con la mayoría simple y no con la mayoría especial.

De esta forma, en concepto de amortización e intereses de la deuda para 2022, operan vencimientos por 18 mil millones de pesos, concentrados en acreedores institucionales tales como ANSES, Banco Nación o multilaterales, por lo que el proyecto de Presupuesto contemplaba un roll over por ese monto, para las deudas con vencimiento en el año entrante.

La obra pública

La inversión prevista para 2022 rondará los $58.000 millones, de los cuales el 45% estarán destinados a Portezuelo del Viento, mientras que el resto irá a infraestructura escolar, ampliación de infraestructura hospitalaria, remodelación integral de centros de salud, obras viales y de agua y saneamiento.

Además, continúan los programas Mendoza Activa, Enlace y Enlazados, entre otros, que “buscan incentivar la inversión privada, la generación de empleo y la inversión en capital humano”.

La inversión total prevista para 2022 es del 9% del total de gastos presupuestados, sin contar Portezuelo del Viento.

Las áreas sociales y sanitarias

En cuanto a la inversión en Infraestructura escolar, se prevé un aumento del 64% para arreglo de edificios escolares. Asimismo se ampliará la red educativa con la construcción de 4 nuevos jardines iniciales y la reconstrucción total de 4 establecimientos educativos.

En salud, se prevé continuar con la inversión en ampliación de infraestructura hospitalaria y remodelación integral de centros de salud con un costo de inversión de $1.500 millones.

Transporte

Se planea comenzar con la obra de vinculación ferroviaria con el Aeropuerto Internacional, ampliando la Red Metrotranvía facilitando el traslado multimodal hasta las terminales ($200 millones).

Con respecto a la red vial se pretende licitar en 2022 los tramos III a VI de la Ruta Provincial 82 hasta Cacheuta, la construcción de la doble vía Acceso Rivadavia Sección 1, la reconstrucción de la RP 99 Circuito el Challao, la Conexión vial Regalado Olguín- Gran Capitán, entre otras obras de construcción y reconstrucción de diversos tramos en diferentes puntos de la provincia.

Vivienda, agua y saneamiento

El Instituto Provincial de la Vivienda destinará aproximadamente $10.000 millones para distintas soluciones habitacionales anunciadas en 2021; se prevé la ejecución de 7.559 obras de mejoramiento barrial y la construcción 2.660 nuevas viviendas.

Mientras tanto, en agua y saneamiento se plantean trabajos de construcción de colectores y establecimientos depuradores en los departamentos de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tupungato, ente otros, sumado al inicio de la construcción del sistema integral de recolección de efluentes cloacales de la ciudad de Malargüe.

