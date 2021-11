La devaluación del peso y de la política

No hay un día sin que la cuestión macroeconómica deje de ser noticia en Argentina. El aumento de precios, por un lado, y el alza del dólar, por el otro, presionan no sólo a un ministro de Economía sino a millones que terminan siendo afectados por los disparos históricos que ha tenido la moneda norteamericana en los últimos años. No hay gestión que haya podido encontrarle la vuelta, tanto a la especulación como a la necesidad genuina, de la misma manera que las distintas políticas han fracasado en hacer que el peso nacional sea una moneda fuerte.