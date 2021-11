José Muñoz: “La guardia del Schestakow da respuestas permanentes”

Así lo refirió el director del centro asistencial ante una desinformación sobre el colapso del servicio. La guardia del efector público atiende la demanda de pacientes con y sin cobertura social.

En la mañana de hoy se comenzó a virilizar una noticia falsa que hablaba del colapso de la Guardia del Hospital Schestakow en el departamento de San Rafael. Desde la dirección del centro asistencial se mostraron sorprendidos por la información y salieron a explicar a la comunidad cómo es el funcionamiento de este servicio vital.

Para llevar tranquilidad, el director de hospital, José Muñoz, manifestó: “La verdad, no entendemos qué entienden por colapso algunas personas. El hospital está dando respuesta permanente y nunca ha dejado de atender a nadie. Estas afirmaciones terminan siendo una falta de respeto a los trabajadores, que están al servicio de los sanrafaelinos las 24 horas del día”.

“Para que se tenga una idea, el hospital atiende entre 150 y 200 personas por día. Como en todas las guardias del mundo, la espera no es por orden de llegada sino por la gravedad de la patología. A eso, y no es menor, hay que agregarle que las personas no encuentran respuesta en la parte privada y vienen al sector público. ¿Por qué? Porque saben que serán atendidos y confían en nuestros profesionales”, enfatizó Muñoz.

Vale recordar que el Hospital Schestakow cuenta con la guardia más importante del Sur provincial, donde se atienden patologías de adultos y menores.