Inflación: qué pasará con los precios tras las elecciones

Sin embargo, Laza apunta a una variable más preocupante, que “es el desorden macroeconómico” de la economía argentina: “Los mercados no creen en el Gobierno nacional, no creen en el partido que gobierna, y no creen en la consistencia de su plan económico. Ven una emisión monetaria de pesos muy elevada, que creen que a futuro va a ser inmanejable. Todo eso de alguna manera genera o retroalimenta la expectativa de mayor inflación”.