Gobierno Nacional, anunciará plan para el desarrollo exportador minero

Finalizadas las elecciones, el Ministerio de Desarrollo Productivo acelerará los planes para desarrollar sectores con salida exportadora. En este sentido es que se anunciará un plan estratégico para el desarrollo minero (Pedma), que busca atraer inversiones por u$s 25 mil millones en minería. Con la misma cordillera, Chile tiene exportaciones anuales de minería por u$s 42 mil millones, 16 veces más que Argentina.

La semana pasada, el Gobierno anunció que la empresa canadiense Lundin realizará una mega inversión de u$s 4200 millones para producir cobre, y en menor medida oro y plata, en la provincia de San Juan, generará 2500 empleos y u$s 1700 millones en exportaciones anuales. Tras el cierre de la minera Alumbrera, Argentina dejó de exportar cobre, mientras que en este mineral, Chile tiene exportaciones por u$s 35 mil millones. Según pudo saber este diario, hay otros 5 proyectos de inversión a punto de cerrarse en cobre, siendo un mineral que requiere mega inversiones extranjeras por al menos u$s2.000 millones.