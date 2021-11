Estas son las acciones que lleva adelante Mendoza para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático

En el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow y del cual participan 100 países, el gobierno argentino firmó el compromiso para frenar y revertir la deforestación. La firma de este acuerdo fue uno de los logros concretos de la Cumbre, junto con el compromiso Global de Metano, también firmado por Argentina y otras naciones en el encuentro internacional sobre el clima.

Pero, ¿qué se está haciendo en Mendoza en este contexto? Para dar respuesta a este interrogante, Los Andes dialogó con Sebastián Melchor, coordinador en la provincia de la Agencia de Cambio Climático y director de Recursos Naturales, quien dijo que la provincia de Mendoza es parte de las acciones de mitigación y reducción de emisiones como así también parte de las medidas de adaptación vinculadas al cambio climático.

“Necesitamos acciones, estudios, trabajo que nos permitan adaptarnos al cambio climático de la mejor manera. Y es por esto que hemos avanzado en distintas medidas. Mendoza es una de las provincias del país más vulnerables al cambio climático. Así como la Argentina lo es a nivel regional, nuestra provincia lo es en el país. Somos vulnerables porque estamos en un ambiente que es de los más frágiles”, explicó el funcionario.

ACCIONES EN DISTINTOS CAMPOS

Melchor explicó que la provincia ha ido tomando acciones en distintos campos. “Hemos multiplicado la matriz energética con iniciativas municipales y provinciales. También interviene en esto la regulación del Epre como así mismo las distintas plantas de energía de generación solar . En este sentido, también tenemos plantas de GLP (Gas licuado de petróleo) donde se trabaja en la captación de emisiones de los pozos petroleros. Eso es también una forma de reducir por el potencial de carbono que tiene ese metal”, detalló.

Además en término de movilidad, Melchor explicó que se avanzó en los vehículos eléctricos u en el transporte a gas sin combustión de combustibles. Respecto del ordenamiento territorial, dijo que esta es una medida que la provincia implementó para la adaptación y mitigación por el cambio que ha generado en el uso del suelo y se han hecho estudios de gestión de riesgo en el piedemonte a partir de la posibilidad de aluviones. “Son todas medidas que ya se vienen llevando adelante”, confirmó.

RACE TO ZERO

Melchor también recordó que Mendoza pertenece a la campaña global Race To Zero que reúne el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resistente y sin emisiones de carbono que prevenga amenazas futuras, cree empleos decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.

Race to Zero es un movimiento que coaliciona iniciativas líderes que representan a 733 ciudades, 31 regiones, 3,067 empresas, 173 de los mayores inversores y 622 instituciones de educación superior. Estos actores de la ‘economía real’ se unen a 120 países en ella alianza más grande de la historia comprometido a lograr emisiones netas de carbono cero para 2050 a más tardar. En conjunto, estos actores ahora cubren casi el 25% de las emisiones globales de CO 2 y más del 50% del PIB.

Liderados por los campeones climáticos de alto nivel para la acción climática: Nigel Topping y Gonzalo Muñoz- Race To Zero moviliza a actores ajenos a los gobiernos nacionales para que se unan al Alianza de ambición climática, que fue lanzada en la Cumbre de Acción Climática 2019 de la UNSG.

“Esta red tiene por objetivo visibilizar y coordinar acciones para la disminución y adaptación de gases efecto invernadero y también de adaptación al cambio climático. Estas medidas y estas acciones buscan fortalecer aún más lo que ya se hace en Mendoza en varias áreas, como el manejo de la generación eléctrica, pasando por la protección y el cuidado de la biodiversidad y los recursos naturales”, detalló el funcionario.

En Mendoza, según explicó Melchor, también se trabaja en el cuidado, la protección y la eficiencia del recurso hídrico. “Todas estas acciones, entendemos, se enmarcan en acciones de adaptación y de mitigación del cambio climático que esta iniciativa internacional visibiliza, fortalece y vincula para pensar el futuro de Mendoza”, dijo.

FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DEL RECURSO HÍDRICO

Melchor recordó que otra de las acciones fue instalar y adecuar el sistema hidrometereológico de la Provincia para fortalecer la base de información y análisis del recurso hídrico y las principales variables climáticas.

En este sentido, se llevaron adelante acciones implementadas por la SAYOT, IANIGLA -Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales- y DGI -Departamento General de Irrigación- para incrementar el fortalecimiento de la capacidad para monitorear, modelar e interpretar la variabilidad climática así como la disponibilidad de recursos hídricos.

Así, destacó que se trabajó en la adecuación y puesta en funcionamiento de la red actual de 21 estaciones hidro-nivo-meteorologicas de la cuenca norte de la Provincia de Mendoza, por medio de la adquisición de equipamiento específico para la captación de datos de alta montaña. Además, se generó un sistema de información para apoyar los procesos de planificación y políticas públicas en relación al cambio climático. Todo esto demandó una inversión de 395 mil dólares del BID mas un aporte provincial de 50 mil dólares.

MÁS ACCIONES

Continuando, hizo referencia a la ampliación de áreas naturales protegidas, que aportan a la preservación de la biodiversidad. “Estamos trabajando con la mitigación de gases de efecto invernadero con los municipios, que van avanzando en su inventario. Así, la provincia es la primera en la región que participa de la red Iclei. La iniciativa global mas importante de gobiernos subnacionales que han asumido compromisos de cara al 2050″, señaló Melchor.

También recordó cómo se han generado reservorios, en particular en el parque Chachingo y el canal Rufino Ortega, una tarea muy importante, ya que permite mejorar más eficientemente el riego en la zona. “Esta es una de las obras más importantes de adaptación que hizo la provincia de Mendoza con una cooperación técnica del BID bajo un aporte no reintegrable”, explicó.

Desde Irrigación informaron que con el objetivo de brindarle al sistema hídrico la posibilidad de flexibilizar el riego, permitiendo gestionar la entrega de aguase llevó adelante la ejecución del Reservorio Rufino Ortega, en Maipú. La inversión fue de $42 millones de pesos y beneficiará a casi 1.000 hectáreas, principalmente de olivo.

Un detalle distintivo de esta obra es que se hizo dentro del “Programa de Adaptación a las Consecuencias del Cambio Climático en el Sistema Hidrológico de Cuyo, AR-G1003″, con fondos provenientes del “Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo de Múltiples Donantes para la Iniciativa de la Energía Sostenible y Cambio Climático Nº GRT/MC-14303-AR”, firmado entre la Provincia de Mendoza y el BID.

El funcionario remarcó, para terminar, que hay un conjunto de iniciativas que se llevan adelante en la provincia que hacen que se puedan dar fuertes mensajes de reducción de emisiones en términos reales respecto del cambio climático. “Nuestra región, que pertenece a los Andes centrales, sufre directamente la reducción de las precipitaciones níveas y la vulnerabilidad es muy grande. El sistema productivo, por ejemplo, depende de esto”, cerró.

¿QUÉ ES LA COP?

Conocidas como cumbres del clima, las COP o Conferencias de las Partes, cuya vigesimosexta edición se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, constituyen el foro político de más alto nivel para hacer frente al cambio climático.

El presidente designado de la COP26, Alok Sharma, explicó que “el principal objetivo de la COP26 es “limitar el ascenso térmico a 1,5 grados” y, para ello, “los datos científicos indican que tendremos que producir menos carbono del que sacamos de la atmósfera”, algo que se conoce como “cero neto”, para la segunda mitad del siglo.

A ella asisten los signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un tratado que fue acordado en la Cumbre de la Tierra de 1992 que entró en vigor en 1994 y en él participan 197 Partes (196 países más la UE).

Las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático están entre las mayores reuniones mundiales, con complejas negociaciones intergubernamentales que, durante dos semanas, son objeto de una gran atención mediática.

En este ámbito, se pone en marco el Acuerdo de París, un pacto firmado en la COP21 de 2015 celebrada en la capital francesa, que comprometía a los firmantes a recortar las emisiones de carbono para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, con la esperanza de restringirlo a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

El acuerdo dejaba margen para que cada país pudiera decidir cómo llegar a dicho objetivo, lo que recibió en nombre de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

