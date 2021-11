El Gobierno y el Fondo ya discuten sobre las restricciones cambiarias

El oficialismo sabe que liberar el cepo sería casi suicida, al menos durante el 2022, y busca que el organismo comprenda la situación y avale el sostenimiento de las regulaciones cambiarias vigentes; probablemente sin flexibilizaciones importantes. y que los eventuales desmantelamientos de las severas trabas, sólo se flexibilicen en un sendero largo, lento y de mediano plazo. A cambio de la comprensión, en el acuerdo de Facilidades Extendidas el gobierno se comprometería a comenzar a reducir la brecha cambiaria durante el 2022. Si bien no hay cifras concretas cerradas, la intención es que la brecha actual superior al 80% se vaya reduciendo, comenzando por una contracción no menor al 40/50% para el próximo ejercicio. La segunda que las reservas del BCRA se recompongan a un ritmo no inferior a los u$s5.000 millones anuales.