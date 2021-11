El cepo a las compras en el exterior también perjudicará al turismo interno

Aunque las nuevas restricciones a los viajes al exterior podrían favorecer el turismo interno, ya que menos personas podrán o elegirán viajar al extranjero, representantes del sector en la provincia plantean que no se trata de una medida positiva. Es que consideran que la imposibilidad, a partir de ayer, de comprar pasajes, alojamiento y otros servicios turísticos en cuotas, tendrá varias consecuencias negativas para el turismo en general.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, señaló que la medida del Gobierno nacional -en realidad, una comunicación del Banco Central- es negativa desde cualquier punto de vista. Resaltó que la actividad estuvo muy golpeada durante la cuarentena y que hubo sectores que, por 18 meses, tuvieron facturación cero o muy escasa.

El empresario explicó que, cuando se empezaba a restablecer la comercialización y a avizorar un panorama alentador, se tomó una decisión que va a generar el cierre de muchas agencias de turismo, en particular las emisivas, con el costo social que implicará la pérdida de puestos de trabajo de personal calificado. “Las agencias netamente emisivas se quedaron sin mercado en menos de 24 horas, porque la financiación es la gran herramienta de comercialización. Sin financiación, no hay venta”, planteó.

En este sentido, la economista y docente Carina Farah señaló que, en general, la gente prefiere comprar el pasaje o el paquete para viajar el exterior en cuotas, aunque tenga dólares ahorrados, porque el monto total le queda en pesos y lo puede pagar en el tiempo. A partir de ahora, el número de personas que elija viajar al extranjero se reducirá, porque no todos podrán o querrán cancelar el monto total en un solo pago.

DOBLE DAÑO

El titular de la Cámara de Turismo de Mendoza señaló que el perjuicio no será sólo para quienes se dediquen al turismo emisivo, sino también al receptivo, justamente la actividad que el gobierno busca incentivar. González detalló que las líneas aéreas, para poder tener una ecuación rentable en su operación, no solo necesitan traer extranjeros, sino también llevar argentinos al exterior. Sirve de ejemplo el caso concreto de los vuelos directos desde Mendoza a Brasil y Panamá, cuyo retorno se anunció recientemente. Si se reduce el número de pasajeros, es probable que analicen la rentabilidad y evalúen eliminar la ruta.

“Volvemos a caer en la improvisación y en decisiones que no solamente son negativas, sino que tampoco van a resolver el problema del déficit de dólares”, protestó Arturo González. El representante de la Cámra de Turismo reconoció que puede suceder que un determinado sector que pensaba viajar al exterior se vuelque a los destinos nacionales (y llegue a Mendoza), pero aseguró que el daño es mayor que el beneficio.

Ariel Pérez, gerente del hotel Sheraton, también consideró que se trata de una medida negativa, aunque el restringir la salida de argentinos al exterior pueda generar un incremento en el flujo de viajeros dentro del país. Una de esas consecuencias no buscadas podría ser que los vuelos empiecen a tener menos pasajeros y se pierda conectividad, lo que también impactará en el turismo interno.

La titular de Aegha (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), Beatriz Barbera, coincidió en que las más perjudicadas con esta nueva restricción serán las agencias que trabajan con turismo emisivo. Esto, debido a que lo más común es que las personas compren el pasaje o el paquete en cuotas y reserven los dólares para pagar comidas u otros gastos en el destino.

Barbera agregó además que “viajar al extranjero ya no es tan accesible, porque el dólar está más caro y porque los vuelos tienen valores, en dólares, mucho más altos de los que se podían comprar, a precios promocionales antes de la pandemia”.

A esto se suma, indicó, que los nuevos brotes de Covid en otras partes del mundo ya deben haber desalentado a varios potenciales viajeros, que aun antes de la medida del Gobierno nacional hubieran preferido viajar por Argentina.

Fue similar la lectura de Santiago Alsina, gerente general de Diplomatic Hotel y presidente de la filial Mendoza de la AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina). El referente hotelero manifestó que entienden que la medida generará una disminución en el consumo de turismo emisivo internacional y que, en esa misma línea, los argentinos seguirán generando consumos de turismo nacional. Sin embargo, opinó que “nunca es positivo para los consumidores que se pierdan beneficios en el marco del comercio. “Para los empresarios de turismo emisivo será un fuerte impacto en disminución de ventas”, insistió.

Otro punto a tener en cuenta es la reacción del mercado en lo que respecta a precios. La economista Carina Farah estimó que el hecho de que varios argentinos, a partir de ahora, se inclinen por un destino nacional, va a incrementar la demanda de alojamiento y otros servicios en el país, con lo que es de esperar que suban los precios y se equiparen, en dólares, al de otros destinos internacionales. Esta situación, acotó, será perjudicial para la clase media trabajadora, que verá alejarse la posibilidad de viajar durante el verano.

CUIDAR LAS RESERVAS

En la mañana de ayer, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, brindó una conferencia de prensa para señalar que la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior es momentánea y tiene como objetivo favorecer el consumo interno. Asimismo, aseguró que las reservas “están robustas”.

Sin embargo, el economista Alejandro Trapé, director del Centro de Investigaciones y Vinculación Económica de la UNCuyo, explicó que las estimaciones de reservas netas disponibles en el Banco Central oscilan entre los 3 mil y los 5 mil millones de dólares. Su cálculo, en base a los balances semanales de la entidad, es que alcanzarían los U$S 3.996 millones. Sin embargo, antes de fin de año se debe pagar al FMI U$S 1.800 millones y otros U$S 2.900 millones en marzo de 2022, para lo que no habría suficientes fondos.

Cabe aclarar, que quienes viajen al exterior tendrán la opción de comprar los pasajes o paquetes en un solo pago con tarjeta de crédito y luego pagar el mínimo y refinanciar el resto, con una tasa del 43%. Sin embargo, se debe considerar que algunas entidades ofrecen esta opción sólo por un consumo de hasta $ 200 mil, lo que puede resultar insuficiente para ciertos viajes.

EL GOBIERNO AUMENTÓ UN 160% EL COSTO DEL PASAPORTE

A la prohibición de vender en cuotas pasajes y servicios turísticos en el exterior, se suma ahora otro costo extra para quienes buscan viajar a otros países: el incremento en el costo del pasaporte, que pasó de $ 1.500 a $ 4.000, es decir, 166,7% de aumento.

A su vez, el pasaporte exprés, que se obtiene en 48 a 96 horas, pasó a tener un adicional de $ 3.500; es decir, que su costo total asciende ahora a $ 7.500, según la Disposición 903/21 emitida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicada este viernes 26 de noviembre en el Boletín Oficial.

También subieron los costos del adicional por el pasaporte “de resolución inmediata”, que se obtiene al instante en las terminales de aeropuertos o centros de documentación rápida. Esta opción aumentó poco más de 31%: pasó de $ 16.000 a $ 21.000. A ello se suman los $ 4.000 del costo básico del pasaporte, por lo que lo que se debe abonar en total por este pasaporte “inmediato” es $ 25.000.

