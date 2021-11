Carne: los precios se disparan en carnicerías mientras los súper los congelan tres días por pedido del Gobierno

Frigoríficos y matarifes ya vienen aplicando aumentos. Según un relevamiento realizado por este medio en carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el kilo de una media res de entre 84 y 85 kilos (ternera) saltó 31,7% desde fines de octubre, al pasar de 429 a 565 pesos. “Para el martes me pidieron 600 pesos el kilo. Si traslado todo el aumento no vendo nada y si no lo traslado, me fundo”, dijo un carnicero del barrio porteño de Flores.