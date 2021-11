ARA SAN JUAN: “Macri se ha metido en un intríngulis” – Por: Carlos Benedetto

Tal como anunciamos la semana pasada (https://piramideinformativa.com/2021/10/ara-san-juan-los-mendocinos-tampoco-olvidamos-a-nuestros-martires-por-carlos-benedetto/), La Martín ez Baca concretó el conversatorio con familiares de las víctimas del ARA SAN JUAN, incluyendo el abogado Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas.

Se contó con la presencia del ex diputado nacional Guillermo Carmona, y de Alejandra Naman, quien fuera candidata a vicegobernadora, en 2015, acompañando, como asimismo periodistas y píblico en general de casi todos los departamentos de la provincia, como asimismo de la provincia de Buenos Aires.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los marinos, y conocido dirigente gremial y político de General Alvear, fue muy breve y fue, casi, un presentador, y por cierto que lo hizo muy bien.

La figura central fue el abogado Tagliapietra, quien protagonizara un entredicho con Patricia Bullrich, el día en que Macri se dignó presentarse a la justicia, tras el fracasado acto de apoyo al ex presidente, que bien podría haberse hecho en una cabina telefónica en lugar de cortar el tránsito en la ciudad de Dolores. En ese entredicho pudo verse, asimismo, el gesto de poco amigos del diputado Fernando Iglesias, conocido por su violencia dentro y fuera del recinto parlamentario nacional.

Tagliapietra, al contrario de lo que esperábamos, elogió al juez Bava: “indagó a los espías y aplicó la “doctrina Irurzun”, la que habla del poder residual de los funcionarios que dejan el poder”, para justificar la prohibición a Macri de salir del país. Señaló también que “hubo muchos aprietes contra el juez”, y volvió a señalar a Patricia Bullrich. “Macri ya había dicho que iba a vivirse fuera del país, y por eso nosotros pedimos prisión preventiva y el juez le prohibió la salida del territorio argentino”. Luego vino el incidente (fabricado irregularmente por el fiscal actuante) de que la AFI no había liberado del secreto al ex presidente (no era necesario ya que no se está juzgando una acción de gobierno, sino un delito), pero “Alberto se portó bien, al sacar rápidamente el decreto por el que se libera a Macri del secreto”, dijo Tagliapietra, y agregó “el 3 vuelve a declarar, pero Macri se ha metido en un intríngulis, ya que reconoció que hubo espionaje al decir que se trata de cuestiones habituales de la seguridad presidencial”

Alguien del público preguntó si este miércoles 3 veremos a Macri saliendo esposado del tribunal de Dolores, y el abogado pareció asentir, aunque nunca se sabe las cartas que hay escondidas en la manga. Algunas de esas cartas fallas…. Por ejemplo los 400 micros cargados de gente.

Ante otra pregunta sobre las similitudes entre este caso y el incendio intencional de Iron Mountains (donde el macrismo conservaba documentación comprometedora sobre muchos ilícitos), Tagliapietra dijo 2estuve en contacto con víctimas de Iron Mountains. Sí, hay una conducta sistemática en toda la carrera política de Macri. Pero esto es de otra dimensión”-

Nuevamente sobre el encontronazo con Bullrich, Tagliapietra se limitó a relatar lo ocurrido: “le pregunté por qué nunca se acercó a los familiares a preguntar si necesitábamos algo, y me respondió que yo estaba haciendo política”. Nada nuevo… los militares que desaparecían personas acusaban de “hacer política” a las madres de esas personas que protestaban por no saber su paradero.

Carmona advirtió que “ya el 16 de abril de 2018 (el submarino se perdió en noviembre de 2017) había indicio de que estaban hackeados los teléfonos de los familiares. Fue una tragedia evitable”. El ex legislador fue quien propició la formación de la Comisión Bicameral Investigadora de la Busqueda y Rescate del ARA San Juan (así se llama). “En esa comisión se trabajó muy bien, incluso algunos legisladores del macrismo; allí declararon técnicos de la Armada. El ARA SAN JUAN fue obligado a participar en un ejercicio de gran magnitud. El ARA hizo su y trabajo en exceso; partió de Mar del Plata, llegó a Ushuaia. Allí atracó y hasta las autoridades salieron a tomarse fotos con los tripulantes, Luego debió seguir rumbo a Malvinas. En ese contexto hubo un incendio a bordo y hubo negligencia desde tierra firme. El submarino no debió haber partido desde Ushuaia . Y no debió haberse sumergido; allí empezó a entrarle agua y eso empeoró todo”

Preguntado Carmona sobre si todo el operativo fue algo parecido a lo que conocemos del film “Lions for Lambs” (puede verse gratis en https://pelisplus.me/pelicula/leones-por-corderos/), donde se explica de qué manera fría y psicopática el poder mundial prepara carnadas humanas para usarlas en extrategias bélicas, pero no pudo contestarla. En el caso de la película dirigida y actuada por Robert Redford (y actuada también por Meryl Streep y Tom Cruise, año 2007), pero en este caso nuestra hipótesis no tiene bases en qué apoyarse. Inteligente y prudentemente, Carmona no se aventuró en ese terreno.

Pero refuerza ese tipo de sospechas el relato mismo de Tagliapietra, quien literalmente dijo que la empresa contratada para buscar al submarino “ no querían buscarlo, fue otro aspecto nefasto, el de la búsqueda ” dijo el aguerrido abogado, quien estuvo personalmente a bordo del navío de rescate contratado. “Los rescatistas no sabían qué hacer y cuando faltaban 14 días para que venciera el contrato, tuve que obligarlos a seguir la búsqueda con un robot; así que se me heló la sangre cuando empezaron a verse las primeras piezas del submarino”. Algunos de los familiares presentes recordaron ese momento, cuando el abogado informaba paso a paso los datos del hallazgo a quienes estaban en tierra y a quienes luego se les seguiría mintiendo.

Los relatos posteriores hicieron que la reunión se extendiera dos horas, y entonces la consecuente promesa de volver a realizarla, una vez que haya resultados de la movida legal que continúa este miércoles 3.

El video completo del conversatorio puede verse o descargarse en el grupo Facebook de La Martínez Baca:

