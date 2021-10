Windsurf: Constanza Almenara con su objetivo de “dejar siempre al país lo más alto posible”

La joven mendocina entrena para competir en el Sudamericano a realizarse en diciembre en Chubut.

La windsurfista de 18 años, oriunda de Godoy Cruz y que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Deportes, intensificará su preparación para participar del Sudamericano de Windsurf. Se realizará del 9 al 12 de diciembre en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde competirá en la modalidad IQ Foil.

Significará su última competencia del calendario deportivo de este año, que la tuvo como protagonista y le dejó grandes satisfacciones en cuanto a resultados y continuar sumando experiencia.

“Coni” como la llaman, trabaja junto a su entrenador Martín Berardo y cursa la carrera de Psicología. Proviene de una familia de navegantes ya que su hermano Gerónimo y su primo Nicolás, también practican esta disciplina deportiva. A los 8 años se subió por primera vez a una tabla y a los 12, se inició en las competencias.

En el marco de su trayectoria deportiva, entre sus principales logros se destacan un subcampeonato con 13 años, en su primer Sudamericano. Más tarde, logró cuatro campeonatos sudamericanos y también disputó cuatro mundiales en juveniles. Entre sus objetivos a largo plazo, la joven sueña con poder participar en los Juegos Olímpicos Francia 2024 y Los Ángeles 2028 (Estados Unidos).

La deportista comentó que “en diciembre, tenemos el torneo Sudamericano de Windsurf, en mi caso en la modalidad IQ Foil y estoy muy emocionada porque hace mucho que no compito en un torneo de ese nivel, ya que han sido todos regionales o nacionales. Si bien estoy navegando, más que nada estoy haciendo gimnasio por el tema de las temperaturas, pero a partir de esta semana subiremos la carga de la navegación”.

Reconoció que “la pandemia fue muy frustrante, ya que comenzó en marzo de 2020, justo ese mes, antes que cerraran todo, hubo un campeonato acá en Mendoza de Foil y en lo que a mí respecta, me tocó estar ayudando porque todavía no reiniciaba los entrenamientos en esta categoría”.

“Me había ilusionado mucho –agregó- y estaba muy contenta con lo que iba a hacer y súper motivada de haber visto algo que podía llegar y justo cerraron todo y me significó una gran desilusión. Eso llevó después a que no se entrenaba, no se competía porque no podías salir de tu casa, por lo que fue algo muy frustrante”.

“Este año fue muy bueno”

“Coni” destacó que “este año fue muy bueno, porque ya desde enero comenzamos a tener competencias, una de ellas fue un selectivo para ir a los Panamericanos que son ahora en diciembre también, donde quedé segunda y me dejó muy contenta. Hace dos semanas, tuve la última competencia nacional en Córdoba que fue por equipos y en la que Mendoza quedó tercera, por lo que realmente fue un buen año.

La atleta godoycruceña consideró finalmente que en este Sudamericano de Puerto Madryn, “será la primera vez que me enfrente en esta categoría IQ Foil con chicas con tanto nivel”, pero dejó claro que “siempre el objetivo es dejar al país lo más alto posible”, concluyó.