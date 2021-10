Suarez presentó el Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico

El Gobernador presentó el proyecto que hace de la innovación una política pública definida y concreta. La Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología propone una estructura flexible, compuesta por una Red de Nodos, Áreas Transversales y un Enfoque Territorial que ya fueron puestos en marcha para la elaboración del plan.

En las instalaciones del Parque TIC, el Gobernador Rodolfo Suarez y el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gabriel Fidel, presentaron el Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

Estuvieron presentes el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el director general de Escuelas, José Thomas; los intendentes de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; el director de Innovación y Desarrollo, Federico Morábito; el legislador nacional, Julio Cobos, y autoridades del Conicet.

“Estamos presentando este plan que fue una promesa de campaña, que tiene que ver con todo lo relacionado a ciencia y tecnología”, subrayó Suarez en la presentación. Y añadió que “ese plan de Gobierno que tenemos consiste en generar empleo, y que nuestra matriz productiva sea más amplia”.

El Gobernador destacó que “tener una política estratégica a futuro, en Mendoza, y mucho más a partir de la sanción de la ley que dio lugar a la Agencia que tiene a cargo Gabriel Fidel, con un gran equipo, es una alegría y una esperanza”. Señaló que esto se da en el “marco de un equipo que tiene un plan. Lo peor que le puede pasar a un país o a una provincia es no tener un rumbo, un sentido, y aquí en Mendoza, tanto en los municipios de los intendentes que nos acompañan, y del Gobierno provincial, sabemos hacia dónde vamos”.

El mandatario mendocino hizo referencia a las últimas declaraciones del Presidente de la Nación, donde sostuvo que “hoy van a comenzar”, y agregó que “claramente hoy lo de la Agencia lo podemos presentar porque han estado trabajando durante la pandemia. Hoy inauguramos el edificio de la FUESMEN porque se trabajó; acá en Mendoza los chicos fueron a la escuela de forma presencial desde noviembre del año pasado, por lo que creo que es muy valorable lo que hemos logrado los mendocinos”.

En este sentido, el Gobernador indicó que “para que las política públicas se lleven adelante, siempre hay que analizarlas con una visión prospectiva desde la ciencia, y decir qué es lo que se hizo, y qué medidas actuales toman los gobiernos, y así qué medidas sirven para, en definitiva, hacer los cambios estructurales de las políticas a largo plazo que hay que tomar, para que en definitiva las cosas cambien”.

“Me quiero centrar en las políticas a largo plazo, como lo que hoy estamos presentando”, subrayó Suarez, y sostuvo que “las políticas a largo plazo, para que resulten, tiene que estar el sector público, y tienen que estar el privado, y el académico, tiene que estar la sociedad civil y tienen que estar las organizaciones sociales, tenemos que estar todos pensando esas medidas”.

El Gobernador señaló que el éxito de estas políticas se basa en ejes fundamentales. “En primer lugar tiene que haber un cambio de mentalidad, eso es ser innovador, porque no se nace innovador, no hay un oficio de innovador, por lo que es tener un cambio de mentalidad de cómo vamos a abordar en la crisis que estamos viviendo, para en definitiva generar empleo y dejar atrás la pobreza y la desigualdad. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Si nosotros no lo hacemos, como lo estamos haciendo con esta agencia, no funciona”.

Gabriel Fidel, en tanto, se refirió a la preparación del Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, y remarcó que “fue un proceso muy fructífero”. Señaló, al igual que el Gobernador, que “durante la campaña pensamos y proyectamos lo que sería uno de los ejes para pensar cómo se podría diversificar y ampliar la matriz económica y productiva de Mendoza”.

“Las ciudades y las regiones del mundo, y no solo los países, como también dos municipios mendocinos que impulsan esas políticas públicas de innovación, son las regiones que más crecen, se transforman y generan empleo, que hay un camino que el mundo ha mostrado, y es lo que Mendoza está tratando de seguir”, puntualizó Fidel.

“Esto es una política de Estado, una política a largo plazo, y es una política que primero se asienta sobre quienes han venido trabajando. De hecho, estamos en un lugar donde se ha trabajado para sentar las bases para presentar este proyecto que hoy mostramos”, remarcó el presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La innovación, una política pública definida y concreta

Bajo la Ley Provincial 9264 se creó la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es construir un nuevo consenso integral en Mendoza que fomente la innovación, la promoción científica y el desarrollo tecnológico como una visión de política pública de largo plazo y que también mejore la competitividad de los sectores económicos.

Es por ello que se lanza el Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, que hace de la innovación una política pública definida y concreta. Sus objetivos principales son contribuir a la vinculación entre sectores profundizando la colaboración interinstitucional y la participación abierta; realizar comunicación y difusión científica, tecnológica y de innovación, dar a conocer noticias, avances, descubrimientos de todo el ecosistema; y colaborar con el acceso a financiamiento de parte de públicos, privados y externos. A la vez, dar a conocer concursos para fondos y desarrollar líneas propias o combinadas de financiamiento a medida.

La Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología propone una estructura flexible, compuesta por una Red de Nodos, Áreas Transversales y un Enfoque Territorial, que ya fueron puestos en marcha para la elaboración del plan mismo.

Toda esta propuesta nace de un exhaustivo proceso en busca de los caminos concretos de innovación, entendiendo que es determinante en el mundo actual y sobre todo en el futuro. Primero se realizó un diagnóstico, luego un proceso de benchmarking. Seguido a eso se pautaron los ejes estratégicos y se procesaron y analizaron los datos pertinentes para lograr el Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico.

Financiamiento y capital humano

También se presentó el Fideicomiso de Administración de la Agencia Mendocina I + D + i en conjunto con Mendoza Fiduciaria S, que apunta a una lógica de matriz con dos lineamientos: Financiamiento y Capital Humano. Esta herramienta financiera tiene como fin ser aplicada en políticas y estrategias de innovación, ser nexo de los proyectos y mostrar transparencia y compromiso en la afectación de los fondos.

El Fideicomiso de Administración de la Agencia Mendocina I + D + i, plantea una inversión de 25 millones de dólares de inversión pública, distribuidos en 5 millones por los próximos 5 años, con un total de proyección de al menos 50 millones de dólares durante ese período. Este financiamiento busca acompañar al Plan Estratégico Provincial de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, en cada estrategia y lineamiento que ayude a Mendoza a competir en el mundo y conectar con redes de trabajo recíproco.