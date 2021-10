Realizarán relevamientos socioeconómicos en 1.420 viviendas urbanas del Gran Mendoza y el Sur provincial

Se trata de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que ejecutará en la provincia la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas desde este miércoles. Desde la cartera económica local instan a la colaboración de las personas ante las consultas de los encuestadores.

El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), informa que este miércoles se pondrá en marcha la encuesta nacional de uso del tiempo, por lo que serán visitadas 1.420 viviendas del Gran Mendoza y Sur mendocino.

Según detallaron desde la cartera económica provincial, los principales objetivos de esta encuesta son caracterizar el uso del tiempo y la participación de la población de 14 años o más en el trabajo remunerado, no remunerado (doméstico y de cuidados) y el uso del tiempo personal.

Asimismo, se busca determinar la demanda y el acceso a servicios de cuidado identificando si el servicio adquirido es a través de instituciones, la familia, el mercado, la propia comunidad o el Estado.

Al respecto, Celeste Linardelli, coordinadora provincial de este relevamiento socioeconómico, comentó: “Se trata de una encuesta que se llevará a cabo de manera simultánea en toto el territorio nacional. Desde el INDEC le asignaron a la Provincia el relevamiento de 1.420 viviendas, de las cuales 940 están distribuidas en los departamentos que conforman el Gran Mendoza y las restantes 480 en el departamento de San Rafael”.

Consultada Linardelli sobre cómo se ejecutará el operativo, destacó: “Hemos afectado a 12 encuestadoras, que estarán visitando las viviendas asignadas a cada zona a partir de este miércoles 6 de octubre y hasta mediados de diciembre. Todas estarán debidamente identificadas con una credencial que no solo cuenta con la información general del encuestador sino que además al dorso tiene números de contacto para que la familia encuestada pueda corroborar que el encuestador es quien dice ser”.

En este sentido, Linardellí remarcó que los encuestadores afectados a la actividad tendrán en su poder una nota firmada por las autoridades de la cartera económica provincial para dar mayor tranquilidad a las familias que habitan las viviendas asignadas desde Nación.

Un dato no menor tiene que ver con que los domicilios asignados a la provincia para realizar la encuesta no pueden ser sustituidos por otros. “Vamos a necesitar de la colaboración de todos los mendocinos que serán parte de este relevamiento. En caso que no puedan contestar la encuesta al momento de la primera visita del encuestador, les pedimos que colaboren con la coordinación de una nueva entrevista”, destacó la coordinadora del operativo.

“Es necesario que se tenga en cuenta que la encuesta no debe ser realizada en el interior de la vivienda. En estos tiempos de pandemia es de suma necesidad resguardar la salud de nuestros encuestadores como así también de las familias que habitan los domicilios asignados para este relevamiento”, sostuvo Linardelli. Y añadió: “Es importante que los mendocinos seleccionados participen de la encuesta porque la información que nos provean nos permitirá conocer la realidad de la comunidad que integran. Para que todos puedan responder, hemos dispuesto llevar a cabo la actividad incluyendo los días no hábiles a los efectos de adaptarnos a los días no laborables de muchos mendocinos”.

Diario de actividades

Por primera vez, en este tipo de encuestas se incorpora un apartado que tiene que ver con información detallada sobre las actividades que llevó a cabo uno de los miembros de la familia (de 14 años o más) durante el día anterior a la visita del encuestador. Para ello, desde la DEIE, una vez concluida la encuesta general, solicitarán la colaboración de uno de los miembros de la familia para obtener datos que permitan tener un detalle de las actividades que desarrolló en las últimas 24 horas.

Según remarcaron desde la cartera económica provincial, cada encuesta tiene una duración de 30 minutos.

Distribución por departamento

Desde la DEIE hicieron un repaso de cómo se han distribuido los hogares a encuesta por departamento: