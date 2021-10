Mendoza demandará a la Nación por $18 mil millones

Desde hace algún tiempo el gobernador Rodolfo Suarez venía quejándose por los perjuicios financieros a los que la Nación somete a Mendoza. En las últimas horas estas quejas se convirtieron en acción y trascendió que el mandatario decidió demandar judicialmente a la Nación por $18.000 millones que el gobierno de Alberto Fernández debía enviar a la provincia y no hizo. Es que en más de una oportunidad tanto Suarez como otros miembros del oficialismo provincial habían señalado que Mendoza era “discriminada” por las autoridades nacionales.

La noticia fue confirmada por el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien señaló sobre la demanda: “Hoy nos ha instruido el gobernador para buscar todos los antecedentes y seguir los pasos que corresponden para hacer el reclamo formalmente”.

Nieri, que fue uno de los funcionarios que se había quejado de reparto “discrecional” de fondos que hace la Nación a las jurisdicciones explicó que, desde enero de 2020 a septiembre del 2021, “Mendoza ha recibido de la Nación $8.004 por habitante, mientras que La Rioja recibió $66.000 y Buenos Aires $18.000 por habitante”.

“El promedio de aportes a las provincias indica que es de $17.000 por habitante. Si Mendoza no estuviera a la cola, porque somos de los que menos recibimos, no sabemos si por tener las cuentas ordenadas o ser de un color político distinto a la Nación, debería recibir esos $17.000 por habitante, pero como recibió $8.000 nuestro cálculo sale que perdió $9.000 por habitante. Como somos 2 millones, el total es de $18.000 millones que no recibimos en estos 20 meses”, agregó el funcionario en diálogo con Radio Nihuil.

Finalmente Nieri recordó que el reclamo “lo venimos haciendo desde hace mucho. Bueno hoy ya nuestra obligación es hacer el reclamo de lo que le corresponde a Mendoza y estaría bueno que a esto lo apoyen todos”.

Fuente:https://jornadaonline.com/mendoza/mendoza-demandara-a-la-nacion-por-18-mil-millones–202110252180