Macri: “Creen que mí procesamiento les va a cambiar el resultado electoral”

El ex presidente Mauricio Macri llegó este viernes a Córdoba para respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas del próximo 14, luego de su paso ayer por la Justicia federal de Dolores en la causa que lo vincula en el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Por supuesto, el miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque”, sostuvo Macri durante una charla con Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Es un capítulo más de una persecución que lleva mucho tiempo, ya casi en forma obsesiva. El ‘ah pero Macri’ ha sido importable”, lanzó con dureza.

El ex presidente consideró: “Creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello”.

“El miércoles iremos a decir esto frente a un procesamiento que está escrito porque es tal el disparate de cosas que han sucedido, como lo último: iban tan rápido que se olvidaron de conseguir la liberación de ese secreto sobre los temas de inteligencia”, remarcó.

