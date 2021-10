La mirada preelectoral del mercado y las recomendaciones para invertir antes del 14-N

Analistas, operadores e inversores mirando no sólo las reservas (lamento generalizado, casi masivo, por no haber cerrado con el FMI antes de las elecciones, así el Gobierno se hubiera quedado con los DEG y no tendría que estar presionado con los vencimientos de fin de año), sino también la asistencia del BCRA al Tesoro. En los últimos días se confirmó tanto el giro de utilidades por $17.712 millones como también el de $70.000 millones vía Adelantos Transitorios. De esta manera, en lo que va del mes el BCRA ya auxilió al Tesoro con otros $162.712 millones.