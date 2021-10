Juanita de los arcos verdes – Por:.Lic. Lucio Ravagnani Navarrete

El excelentísimo poeta español Antonio Machado escribió una obra dedicada a las Encinas, describiendo a su vez una gran variedad de especies de árboles de la zona. Su pluma es tan precisa que cuando leemos sus versos podemos imaginarnos recorriendo los prados y valles. En el hábitat de un departamento, lejos de las montañas cuyanas, la vegetación frondosa solo se ve por la ventana. Sin embargo, entre los espacios repletos de humanidad, madera y concreto, destaca un pequeño y poderoso ser. Tan serena como el paso del tiempo, medita entre mis idas y venidas. No habla, pero me escucha. No opina, pero me entiende. Si el lugar que ocupa estuviera vacío, hoy seguramente no habría poesía.

¿Cómo he de cantarte a ti?

¿Cuál es la palabra justa

si en el momento que te vi

surgió alegría vetusta?

San Savieira tu naciste,

pero fuiste bautizada

con el nombre que trajiste

del fondo de mi mirada.

Juanita del arco verde

por tus hojas esmeralda,

cuyo color no se pierde

en lo alto de la giralda.

Para llegar a mi hogar

una gran sacerdotisa

lunar te supo cargar

con suavidad de brisa.

Son gran fuerza tus espadas

que destellan en la tarde.

Pequeña guardiana armada,

de tu belleza hago alarde.

Nadie te tome por loca

ni ose decir salvajadas.

Tu lecho es de blanca roca.

Tu presencia, inigualada.

Me cuidas y me resguardas,

confidente de mis penas.

Corta con tus alabardas

cualquiera de mis cadenas.

Báñate de sol dorado

mientras huyen estos días.

Ahuyenta el mal pasado

Para que solo ame y ría.

Gentileza:

Lic. Lucio Ravagnani Navarrete

