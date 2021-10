Gracias a la buena administración, Irrigación adquirió una nueva flota vehicular

Camionetas y maquinarias serán utilizados para los trabajos que se realizan sobre las cuencas de la provincia con el fin de realizar tareas operativas que aumentan la eficiencia en la distribución del recurso hídrico. La inversión no estaba prevista en el presupuesto original del departamento y se pudo realizar gracias a una mayor recaudación y a pesar de que el aumento en las tarifas fue inferior a la inflación.

El Gobernador Rodolfo Suarez y el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, presentaron la nueva flota de vehículos y máquinas que serán utilizados para los trabajos que se realizan sobre las cuencas de la provincia para realizar tareas operativas que aumentan la eficiencia en la distribución del recurso hídrico. En la entrega estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; legisladores provinciales, y consejeros y subdelegados de Agua de las cuencas de la provincia.

Si bien la inversión no estaba prevista en el presupuesto original del departamento, se pudo realizar gracias a una mayor recaudación y a pesar de que el aumento en las tarifas fue inferior a la inflación (30%). Otros de los motivos por los que se pudo lograr esta compra fue la optimización del gasto corriente, que posibilitó el incremento notablemente del porcentaje de lo que se destina a inversión (más de 40%).

El Gobernador destacó que “la buena administración del Departamento de Irrigación ha permitido la compra de estas maquinarias. Incorporarlas es muy importante para el cuidado del agua. Por ello venimos trabajando en forma conjunta con todos los organismos que se ocupan de cuidar la eficiencia del recurso”.

Marinelli sostuvo que “este equipamiento se compró con lo que hemos recaudado por encima de lo previsto. Me parece bueno que todos los mendocinos lo vean porque todos aportan y contribuyen. La plata que se paga en impuestos tiene un retorno en materia de inversión para prestar servicio en el territorio”.

Esta es la segunda compra de máquinas y vehículos que se realiza durante la gestión de Sergio Marinelli al frente de Irrigación. La anterior fue en 2019, cuando la inversión fue de $80 millones. En esta oportunidad, se destinaron $170 millones para adquisición de 8 camionetas, 5 excavadoras sobre orugas, 1 retroexcavadora y 2 camiones volcadores.

El superintendente sumó que además “hemos entregado 30 millones de pesos a las inspecciones de cauce para financiar parte de las compras nuevas que han hecho en equipamiento. La recaudación de nuestro organismo está destinada a obras, inversiones y proyectos especiales para asistir a los productores y mejorar la eficiencia en la administración del agua y del riego”.

Sobre el Parque General San Martín

“Me siento muy a gusto viendo todo lo que está cambiando con todo lo que significa para los mendocinos transitar este lugar. Vamos a recuperar este espacio público con iluminación. Hoy vemos como hoy cambia gracias a la inversión que hemos realizado en este pulmón”, sostuvo el mandatario.

La política nacional

Consultado sobre los últimos dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el mandatario dijo: “No debería decir que estoy sorprendido porque vienen de parte de un ministro que es temerario en las declaraciones pero amenazó a una persona con sus hijos. Yo no me imagino a un ministro de mi gestión diciéndole a un periodista algo así, es una amenaza directa y genera miedo, es la Argentina que hay que dejar atrás. Estos escándalos no los entiendo, pero ellos piensan y actúan de esa manera. Ahora en noviembre podemos decirle basta a todo esto y que el país vaya en otra dirección”.

“En democracias nórdicas o americanas un funcionario así no dura 12 horas que le piden la renuncia. Esto pierde credibilidad en lo político y además me pregunto qué tan seguros podemos estar los argentinos con un ministro que amenaza a una persona”, agregó Suarez.

Sobre los viajes de egresados que bonificará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Rodolfo Suarez opinó: “Es una medida electoral y no tiene que ver con impulsar el turismo, impulsar es lo que hicimos en Mendoza, que siempre tuvimos abierto el turismo interno y el resultado es que este fin de semana largo tuvimos 68 mil personas. Yo les digo a todos que mantengan la conciencia y que votemos con dignidad por que el voto no se puede comprar, no hay nada gratis, alguien siempre lo paga y las clases más vulnerables lo pagan con la inflación, no es lo que queremos para la Argentina”.

Los números de la pandemia

El Gobernador explicó que los últimos informes son “muy alentadores” y que espera que “pronto podamos salir de la pandemia”, aunque advirtió que “aún debemos seguir cuidándonos”. Agregó que “la gran cantidad de turistas que tuvimos este fin de semana nos alienta a seguir trabajando en pos de ese Estado que estamos construyendo desde 2015 con orden y austeridad. Un buen gobierno seguido de otro buen gobierno es lo que necesitamos mantener”.

Sobre la vacunación pediátrica, recodó que “luego de que se aprobara en el Cofesa [Consejo Federal de Salud], nosotros siempre dijimos que íbamos a esperar a ver qué resolvía la Asociación Argentina de Pediatría, que ya lo aceptó. Nadie conoce más el tema que ellos”.

El turismo internacional

“Es absurdo que actualmente no tengamos vuelos como lo fue la cuarentena eterna. Tenemos que recuperar todos los vuelos, tenemos pedidos a Panamá, San Pablo, Santiago de Chile, Bogotá, todos tienen que volver. El valor del dólar actual nos permite estar en una situación ideal para quienes vienen desde estas ciudades”, sostuvo el mandatario. Agregó que ha continuado realizando reclamos al señalar: “La semana pasada reiteré mi pedido luego de que las empresas aéreas han pedido los permisos. Es necesario reactivar el turismo y volver lo más pronto posible a la normalidad”.

Presupuesto provincial

“Es un presupuesto con absoluta previsibilidad sobre las pautas que da Nación”, dejó en claro Suarez. “Solamente hemos pedido el roll over para este año. Estamos dando pasos hacia el desendeudamiento de la Provincia, manteniendo la baja de los impuestos en 64 actividades. Este es el orden, de la austeridad, de la transparencia, que estamos fijando desde Mendoza”, completó.