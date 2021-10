En Rivadavia, Suarez participó de la presentación del primer avión Tecnam P2012 de Latinoamérica

El Gobernador remarcó que la incorporación “va a ser muy importante para la conectividad Norte Sur de la provincia, y para los emprendimientos que estamos llevando adelante como Portezuelo del Viento o la Empresa Potasio Río Colorado”. También recorrió la primera pavimentación de la pista de aterrizaje de Aerotec.

Este viernes, el Gobernador Rodolfo Suarez, junto al intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, y al vicegobernador, Mario Abed, presentaron el primer avión Tecnam P2012 de Latinoamérica, una incorporación que representa una revolución para el transporte aéreo de corto alcance en la región. Además, las autoridades recorrieron la primera pavimentación de la pista de aterrizaje de Aerotec.

El Gobernador agradeció a las familias, como los Cardama, que a lo largo de la historia han aportado para el crecimiento de la provincia, como también al sector empresario, que “son quienes demuestran nuestro espíritu y nuestros valores”.

En este sentido, el mandatario mendocino destacó que “son los que han hecho posible que exista esta provincia en este desierto, son los que han hecho posible esto que presentamos hoy, que es la incorporación de tecnología, que significa conectividad y salud”.

Suarez sostuvo que “en Mendoza no tenemos un avión sanitario, y les explico la razón, porque por lo general todas las provincias lo tienen, pero los aviones sanitarios por lo general son usados por los gobernadores, y acá en Mendoza los gobernadores cuando viajamos lo hacemos en vuelos normales. Esa austeridad y esos valores mendocinos nos hacen a veces no tener un avión sanitario. Es por esto que este avión que estamos presentando es muy importante en la provincia”.

Además, el Gobernador remarcó que la incorporación “va a ser muy importante para la conectividad Norte Sur de la provincia, y para los emprendimientos que estamos llevando adelante como Portezuelo del Viento o la Empresa Potasio Río Colorado”.

Suarez hizo referencia a los pedidos a las autoridades nacionales para sumar vuelos y conectividad a la provincia. “Por eso también insistimos ante las autoridades nacionales la intervención del aeropuerto de San Rafael, nos han comprometido que van a avanzar en este punto este año, y el año que viene en la pista, a cambio de eso nos hemos comprometido con fondos de la provincia a intervenir la pista de Malargüe como contraprestación si la Nación y Aeropuertos 2000 hacen esa intervención”.

“Buscamos mucha conectividad, por eso insistimos en que tienen que haber más vuelos para Mendoza”, señaló el Gobernador. Y añadió: “Como lo hemos hecho con otros aspectos, levantamos la voz para hacer estos pedidos”.

Para finalizar, Suarez señaló: “Para salir adelante, tenemos que tener la convicción de al menos tres cosas que los argentinos cambiemos la mentalidad; que los argentinos seamos innovadores; y que los argentinos trabajamos para fortalecer nuestras instituciones, y les aseguro que si dejamos de lado tanta grieta y tanta confrontación que no nos lleva a ningun lado, esta Argentina y esta provincia, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones que vienen tienen un gran futuro”.

Ronco, en tanto, agradeció a Mario Cardama (padre) y a toda la familia por elegir y quedarse en Rivadavia. También le agradeció al Gobernador y al vicegobernador, a los empresarios presentes y a los vecinos. “Rivadavia ha festejado en este lugar eventos importantísimos que nos han distinguido fuera y dentro de la provincia, como el Mendoza Vuela. Hoy también nos ponemos de fiesta porque vemos que esta empresa Aerotec sigue creciendo a pasos agigantados. Sigue apostando a la inversión, al crecimiento, a la generación de mano de obra y a conservar lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos”.

“Hoy Rivadavia es el centro de atención de todo un país porque tiene el orgullo de contar con una de las empresas aeronáuticas más importantes del país. Eso a cualquier gobernante lo hace sentir orgulloso. Apoyar a empresas que generen mano de obra genuina es el principal objetivo de nuestra gestión”, destacó el intendente.

Obras para el desarrollo aeronáutico de Mendoza

La empresa Aerotec Argentina S.A. presentó la primera etapa de las obras de mejoramiento de la pista de aterrizaje.

Este hormigonado resulta estratégico para el crecimiento económico de la región. En este sentido, es importante destacar que durante la pandemia de COVID-19, el aeródromo privado se convirtió en el de mayor tránsito aéreo de la provincia de Mendoza.

El primer avión Tecnam P2012 de Latinoamérica

El P2012 es un avión de transporte para once pasajeros que ha sido diseñado específicamente para despegar y aterrizar en pistas no preparadas, lo que le otorga a sus empresas explotadoras una gran flexibilidad operativa.

Se trata del último avión de transporte certificado a nivel mundial por la autoridad aeronáutica europea, lo que supone decir que incorpora las últimas innovaciones de la industria en cuanto a confort y tecnología.

Por sus performances y bajo costo operativo, es el vector ideal para explotar tramos cortos o alimentadores de rutas aéreas troncales nacionales e internacionales.

Como rasgo distintivo, el interior del P2012 puede reconfigurarse rápidamente, lo que permite transformarlo en cuestión de minutos en avión de pasajeros, avión de carga o ambulancia aérea. De esta forma puede acceder a lugares remotos, en particular aeródromos que no son atendidos por las líneas aéreas regulares. El dato no es menor teniendo en cuenta que precisamente aquellos aeródromos distantes y no preparados son los que rodean a las principales áreas de desarrollo económico de la región, como los yacimientos de Vaca Muerta y Potasio Río Colorado, o la futura represa de Portezuelo del Viento.