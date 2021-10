En menos de un mes: las 13 medidas económicas del Gobierno tras la derrota en las PASO

La gestión de Alberto Fernández está dando respuesta al pedido de Cristina Kirchner: “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación”, escribió en su carta abierta en medio de la crisis en el Gabinete.

Entre los reclamos del kirchnerismo y el resultado electoral, el Gobierno busca acelerar el gasto público, aprovechando la subejecución en algunos ministerios. Se calcula que, en las próximas semanas, las medidas implicarán $150.000 millones adicionales en la calle.

Blanqueo de empleo doméstico

Dentro de los anuncios, el Gobierno lanzó el 28 de septiembre el Programa Registradas, a través del cual el Estado otorgará a trabajadoras de casas particulares un monto fijo por el lapso seis meses a cuenta del pago del empleador. Se apunta a reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar la bancarización.

La inscripción al programa deberá ser solicitada por el empleador y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. En principio, se inscribirá a la trabajadora en la AFIP y se pagarán los aportes y contribuciones. Luego, se realizará la apertura automática de una cuenta sueldo gratuita en el Banco Nación y el Estado le transferirá entre el 30% y el 50% del salario.

Para los empleadores cuyos ingresos brutos sean menores a $122.500, el porcentaje del sueldo que pagará el Estado será del 50% de la remuneración neta mensual, según el convenio colectivo del sector. Cuando el ingreso sea de entre $122.500 y $175.000 será del 30%. En todos los casos, el beneficio no podrá superar los $15.000 mensuales.

Cepo a la carne

El Gobierno preparó un guiño para el campo y para los gobernadores que están reclamando el levantamiento o la flexibilización del cepo a la carne, pero su puesta en marcha está demorada. La medida ya tendría los avales políticos necesarios, pero aún no ha tenido resultados el encuentro de septiembre entre el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y la Mesa de Enlace, que incluye a representantes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria.

El anuncio busca obtener el visto bueno de la agroindustria, pero también de los votantes de provincias productivas ganaderas y oficialistas que tuvieron un mal resultado en las PASO, como La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe.

Reconversión de planes sociales

Según anticiparon fuentes oficiales a LA NACION, el Gobierno está poniendo el foco en comunicar medidas de generación de empleo. Para ello, estuvieron trabajando en las últimas semanas los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. La intención oficial sería reconvertir o rearmar algunos planes sociales para darles una orientación laboral y que trabajen por ejemplo, en la obra pública.

Jubilaciones anticipadas para desempleados

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron el 30 de septiembre la implementación de la jubilación anticipada. Se trata de una prestación para personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos por la ley previsional pero les faltan cinco años o menos para llegar a la edad de retiro y se encontraban desocupadas al 30 de junio de este año.

Según lo previsto, durante un plazo de dos años se habilitará el acceso a una prestación dentro del régimen jubilatorio contributivo a mujeres y varones con 55 años y con 60 años cumplidos (o más, sin llegar a las edades jubilatorias) respectivamente. Las edades requeridas por ley en el sistema general que gestiona la Anses son de 60 y 65 años, para cada caso. Y a eso se suma a la exigencia de contar con 30 años de aportes. Esta última condición sí deberá cumplirse.

Nuevo IFE

En un recorrido por la feria de Dock Sud el mes pasado, una joven interpeló a Alberto Fernández respecto a un nuevo IFE. Le comentó que no habría podido cobrar el primero por problemas con el DNI y dudaba si accedería al beneficio de volver a ofrecerse. “Estamos buscando algo nuevo, estate atenta”, le respondió el Presidente.

Está en estudio un nuevo IFE, aunque con menor alcance que los anteriores. Estaría destinado a dos millones de beneficiarios.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se cobró tres veces desde el inicio de la pandemia, justificando su necesidad en el cierre de actividades por las restricciones impuestas. Los destinatarios fueron cerca de 9 millones de personas de los sectores más vulnerables del país. En 2021 no se volvió a implementar pero, tras las elecciones, cobró mucha fuerza la vuelta del beneficio.

Se espera un anuncio para la cuarta edición, que prevé un subsidio de alrededor de $15.000, a confirmarse. Aunque todavía no se abrió la inscripción, el formulario para actualizar los datos en ANSES está habilitado.

Asignación por hijo

El Gobierno anunció ayer que duplicará a partir de octubre los montos de las asignaciones familiares por hijo, una medida que beneficiará a más de dos millones de personas y cubrirá a tres millones de niños o adolescentes y que incluye el anticipo del 20%, que usualmente se abona a fin de año.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en conferencia de prensa, explicó que de esta manera quien actualmente percibe 5.063 pesos de asignación familiar por hijo pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de $10.126.

El presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en Twitter, donde señaló que se ordenó el pago de “un complemento mensual para el salario familiar” por hijo desde octubre que duplicará el monto cobrado hasta ahora por esa asignación y que permitirá “mejorar sus ingresos” a los empleados registrados de Argentina y a otros grupos de trabajadores.

“Este complemento se trata de una medida progresiva, que se pagará mes a mes y que irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo. Gobernar es escuchar”, señaló el Jefe de Estado.

Aumento del salario mínimo

Tras la reunión del Consejo del Salario en septiembre, Alberto Fernández anunció un aumento del salario mínimo vital y móvil que superaría la inflación proyectada para este año. Se definió una suba de 52,7% entre marzo de este año y el que viene. El nuevo esquema implica un 13% de aumento más para el 2021. En septiembre habrá una del 9% ubicando al salario mínimo en $31.104. En octubre llegará a $31.938 (4% de incremento) y, en febrero, subirá a $32.616 (3% más).

“Estamos cumpliendo con la palabra que dio el Presidente, el salario mínimo crecerá por encima de la inflación”, dijo Claudio Moroni, ministro de Trabajo.

El piso salarial repercute en los trabajadores no agremiados y es la referencia para el salario inicial docente (por ley debe estar al menos un 20% por encima del salario mínimo); los planes sociales (la mitad del monto representa el salario social complementario), y los haberes jubilatorios (determina el 82 por ciento móvil).

El 27 de septiembre se reglamentó ese aumento a través de una resolución en el Boletín Oficial.

Suba en el piso exento del impuesto a las Ganancias

La suba del piso de exclusión del impuesto a las Ganancias se oficializó el 23 de septiembre. Se llevó de $150.000 a $175.000 a solo tres meses de la entrada en vigencia del último cambio. Aunque representa un alivio para los contribuyentes, los especialistas remarcaron que se trata de un analgésico a corto plazo con desincentivos a la mejora salarial.

Según Lisicki Litvin & Asociados, quienes sean solteros y superen una remuneración bruta de $180.000 tendrán una retención de $13.638,39 mientras que antes hubieran pagado $17.574,65, un ahorro del 22%. El casado con dos hijos, con los mismos haberes, estaría dentro de la alícuota del 27% por las cargas familiares, a diferencia del soltero que cae en la del 31%. Ganando $20.000 más, es decir, un ingreso de $200.000, el primero estará en el escalón de 35% y pagará $20.272,35 y al segundo le corresponderá el 31%, $12.894. Ambos ahorran 14%. Todos los que tengan un salario de $300.000 ya estarán en la mayor alícuota y tendrán una retención de $55.130,13 y $45.972,18, respectivamente. Para ellos, la reforma no representa ningún ahorro.

La exención tendrá efectos en los bolsillos de los trabajadores formales en los primeros quince días de noviembre, cerca de las elecciones generales. Sin embargo, no tendrá impacto en los autónomos y, a diferencia de la última modificación, el beneficio no es retroactivo.

La liquidación del aguinaldo, cuyos detalles fueron publicados en la resolución del Boletín Oficial, no estaría incluido dentro del cálculo de haberes para el impuesto.

Amnistía fiscal y extensión de la moratoria

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó en septiembre un proyecto de “alivio fiscal” para pequeños contribuyentes. La iniciativa otorga una amnistía fiscal para asociaciones sin fines de lucro y a PyMES con deudas menores a los $100.000. Además, extiende la moratoria que ya estaba vigente.

El proyecto tiene dos partes. Por un lado, implica un “borrón de deudas” para entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes con pasivos inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto. “Se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal”, se lee en el texto.

Extensión del REPRO

El 21 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la extensión del Repro II y del Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos para ese mes.

Se trata de una asistencia brindada por el Estado para el pago parcial de salarios en empresas de sectores críticos por la pandemia. El plazo de inscripción fue del 24 al 30 de septiembre. Se fijaron las condiciones para aplicar a la preselección.

Exención de Ganancias para instrumentos financieros

Con intención de fomentar el consumo y evitar el ahorro en dólares, el Gobierno puso en marcha, a través de una reglamentación, una ley sancionada a mediados de julio que modificaba algunos puntos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. En la norma, se eximió a las obligaciones negociables en pesos, los instrumentos en pesos destinados fomentar la inversión productiva en el país, los plazos fijos ajustados por inflación y aquellos Fondos Comunes de Inversión (FCI) que inviertan mayormente en títulos, bonos o demás títulos valores emitidos en la Argentina.

El Gobierno busca fomentar algunos tipos de inversiones como: depósitos en pesos, colocaciones de capital destinadas a fomentar la inversión productiva, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. Se reglamentó que los rendimientos e intereses de la colocación de capital de instrumentos emitidos en pesos destinados a fomentar la inversión productiva no pagarán impuestos a las ganancias, así como también quedarán exentos de la tenencia en el impuesto sobre los bienes personales.

Eliminación de las retenciones a exportaciones de servicios

El Gobierno anunció a fines de septiembre la eliminación de las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior en 2022. Esta iniciativa, que ya impactaba en las empresas que estaban dentro del marco de la ley de Economía del Conocimiento, se expandirá ahora a todo el sector.

“En diciembre 2020, el decreto 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento estableció que a partir del año 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. A partir del 1° de enero de 2022, tanto las empresas inscriptas como las que aún no lo están pagarán cero”, dijeron en un comunicado enviado desde el Ministerio de Economía.

Previaje para jubilados de PAMI

En un acto encabezado por Juan Manzur, el nuevo jefe de Gabinete, y Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, se anunció el programa PreViaje PAMI. A través de este beneficio, los afiliados de la obra social podrán acceder a un reintegro del 70% de todos los gastos que hagan en sus vacaciones.

“PreViaje es una inversión histórica del Estado para reactivar al sector luego de su mayor crisis global. Está mostrando grandes resultados en esta nueva etapa: de acuerdo a cifras oficiales, en un lapso menor a dos semanas ya se cargaron comprobantes por cerca de $10 mil millones, la misma cifra que alcanzó el programa en los tres meses que duró la primera edición”, dijeron en un comunicado desde el Ministerio.

Fuente: La Nación