El Zorro en Buenos Aires – Por:.Beatriz Genchi

En plena Dictadura de Videla, Guy Williams, famoso por ser el actor de la serie “El Zorro” había llegado a la Argentina a finales de los 60 y vio que el éxito de la serie seguía intacto en estas tierras, hizo varias apariciones especiales en programas de humor infantil como Patolandia o Capitán Piluso, caracterizando al siempre inmortal Diego de la Vega.

Le gusto tanto Buenos Aires, que se radicó un tiempo en Argentina, haciendo apariciones especiales en los históricos circos Real Madrid de los hermanos Segura donde siempre aparecía una estrella de la tele.

El Zorro estaba más vivo que nunca en Argentina a pesar que habían pasado ya 20 años de su última emisión. Guy vio renacer en Argentina su carrera olvidada en Estados Unidos y empezó a producir sus propios shows con un partener con quién luchaba, el campeón argentino de esgrima el hoy actor, Fernando Lupiz, que por lo general hacía del Capitán Monasterio, enemigo del zorro. Y llegó el año 1977, donde Enrique García y Carlos Montero Fuertes, productores de Canal 13, amigos que Williams había cosechado en el país, anunciaron que pretendían filmar “El Zorro y su Hijo”, una película que iban a protagonizar Williams y Lupiz.

El proyecto de la película se volvió una obsesión para Guy, se dio cuenta de que sería la resurrección de su carrera. Empezó a trabajar en el guion y los escenarios. Su intención era usar sitios naturales reales de Argentina. Williams fijo su mirada en los bellos paisajes de la Provincia de Salta de la que estaba enamorado, con exactitud en el Valle Calchaquí, un lugar único por sus maravillosas montañas y terreno propicio para filmar películas. El proyecto en sí era muy ambicioso, estimado en dos millones de dólares, demasiado caro para la inestable economía de Argentina, pero él insistía que se vería al mismo tiempo en 65 países.

Los barrancos y escarpadas montañas de Salta daban sin lugar a dudas el sitio ideal para filmar la película. Lugares tales como La Garganta del Diablo, El Anfiteatro, Los Médanos, Los Castillos etc. Todo el Valle Calchaquí y también otros sitios como la Quebradas de las Flechas, el Valle Encantado todos les parecían dignos paisajes para ver transcurrir al bravo Zorro y sus maravillosas aventuras.

Buscando quien la pudiera producir. encontró al único que en ese momento podía hacerlo era el poderoso cantante y actor Palito Ortega. Quien leyó el guion y cambió muchísimas cosas. Cosas que Williams venía trabajando de hacía tres años. Y como Hollywood no quería largar los derechos de “El Zorro” se tuvo que cambiar hasta el nombre del personaje. Paradojas de la vida, la película se iba a llamar “El Rey”.

Entre los cambios del guion original que impuso Palito estaban los cambios de escenarios, él quería grabar en Buenos Aires y no en Salta. Bernardo sería interpretado por Carlitos Bala y el Capitán Monasterio (Lupiz) por Alfredo Alcón.

Williams veía como todo lo escrito se le iba de las manos por las pretensiones de Palito, que luego de Gay no aceptara los cambios, se retiró del negocio y lo dejó con el proyecto. Guy buscó otros productores argentinos, pero no había financiación para tal producción en plena dictadura y con una alicaída economía, y al ver irse su sueño de película se decepcionó y volvió a su país.

A pesar del fracaso del proyecto de la película, con posterior mini serie nueva de El Zorro en Argentina, Guy Williams volvía siempre, le gustaba tomar café en La Biela, en Recoleta, leyendo el Buenos Aires Herald. Se lo veía caminando desde el hotel Alvear al edificio donde vivía y donde todos lo conocían. Continuó haciendo amigos argentinos e invirtió en propiedades en nuestro país. Murió en 1989 a los 65 años de un aneurisma cerebral solo en su casa de Recoleta, y es hasta ahora, el único extranjero que fue enterrado en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, luego fue cremado y llevado por su hijo a California.

Gentileza:

Beatriz Genchi – beagenchi@hotmail.com

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

Puerto Madryn – Chubut.