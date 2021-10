Control de precios: “Es imposible que la provincia pueda inspeccionar todo lo que proponen”

La oficialización del congelamiento de precios, que incluye una lista de 1.432 productos, generó malestar en Mendoza debido a la logística que requiere controlar el cumplimiento de este programa.

José Cortez, director de Fiscalización y Control de la provincia, sostuvo que “es imposible que la estructura de la provincia pueda inspeccionar adecuadamente el universo que propone las condiciones del congelamiento de precios“.

“Esto es una ampliación de una medida que en un primer momento alcanzaba a supermercados y mayoristas: ahora alcanza a todos los comercios de Mendoza. Pasamos de tener un universo de 300 locales a 10 mil”, subrayó el funcionario.

El director agregó que las listas de Precios Cuidados sólo tenían alrededor de 300 ítems, por lo que también se amplicó significativamente la candidad de productos a controlar. “La tarea llevaba cinco horas. La nueva lista nos llevará 3 o 4 veces más: podríamos visitar una vez en cuatro meses a las 300 superficies que hemos estado controlando”, alertó.

Desde la dirección le manifestaron al Ministerio de Desarrollo Social la molestia por “la falta de respeto de no mandar en tiempo y forma” las condiciones en las que se tiene que aplicar el programa. “Comparto la evaluación que hizo el gobernador Rodolfo Suarez: esto no va a traer ningún beneficio económico”, finalizó el funcionario.

El miércoles, el gobernado Suarez reclamó que no hubo un acuerdo con los empresarios para el control de precios. “He leído que van a comunicar a la provincia y cuál es la lista pero nadie levantó un teléfono ni llamó. Queremos que los precios queden como están y lo digo como ciudadano, pero es una política electoral improvisada que no ha dado resultado en la Argentina. Espero que no haya escasez y no se complique después de las elecciones. Nos tenemos que poner a trabajar en serio”.

