Congelamiento: el Gobierno arma su brigada de inspectores para controlar los precios

Tras el anuncio de que los intendentes peronistas saldrán a vigilar el cumplimento de los acuerdos de precios, los supermercados se preparan para recibir a los primeros inspectores y, en paralelo, inician las negociaciones con los proveedores para ver cómo se repartirán el costo de dar marcha atrás con los últimos aumentos.

Después de la reunión del miércoles del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el gobernador Axel Kicillof y los principales intendentes del oficialismo en la provincia, en las grandes cadenas dan por descontado que en las próximas horas empezarán a recibir las visitas de inspectores municipales para constatar el cumplimiento del congelamiento de precios que rige para casi 1.500 productos de primera necesidad.

En el sector supermercadista, destacan que los inspectores municipales no tienen la facultad de hacer multas por el incumplimiento en el congelamiento de precios. “La ley es clara y sólo delega en inspectores municipales la posibilidad de hacer actas de constatación de los precios, no multas. Aunque igual no quita que vengan con cámaras a hacer todo el show”, explicaron en una cadena.

Esperando al inspector

En principio, los supermercados especulaban con la idea de que las visitas de los inspectores municipales iban a comenzar el lunes, dejando un margen de tiempo algo mayor para que los proveedores y los supermercados adecuarán sus listas de precios al anuncio de Feletti. Sin embargo, en las últimas horas se hizo cada vez más fuerte el rumor de que los tiempos se adelantarán un poco y el sábado se iniciarán las inspecciones.

Los intendentes de la oposición ya adelantaron su decisión de no participar de este tipo de acciones, aunque en los supermercados dan por descontado que igualmente recibirán las visitas de inspectores más informales, provenientes de las filas de organizaciones sindicales o movimientos sociales. “Ya pasó otras veces en Vicente López o Lanús que las inspecciones estén a cargo de movimientos sociales”, explicaron en otra cadena.

Más allá de las visitas y las eventuales multas, en los supermercados son conscientes de que la gran pelea está puesta en las negociaciones que ya se iniciaron con las empresas proveedoras.

Un grupo de compañías (entre las que se encuentran varias líderes como Arcor, Mondelez, Coca-Cola y Ledesma) ya se comunicaron en las últimas horas con las grandes cadenas para empezar a ver cómo llevarán adelante el congelamiento de precios que en principio regirá hasta el 7 de enero de 2022.

“La idea de muchos proveedores es empezar a cuotificar la entrega de los productos que están en la lista y en otros casos directamente suspender el abastecimiento y reemplazar los artículos del congelamiento por otros”, explican en el sector supermercadista.

Por el momento, ni proveedores ni supermercados tienen definido avanzar en una eventual judicialización del congelamiento, aunque en las empresas fabricantes aseguran que la medida que tomó Feletti incumple con la idea del trato igualitario a las empresas. “A nosotros nos pusieron en la lista mucho más productos que a la competencia, lo que implica claramente una discriminación, ya que el congelamiento se hace por marca y no por categorías de productos, a diferencia de la forma con la que trabajaba la anterior gestión de Paula Español”, explicaron en una empresa que participa del congelamiento con decenas de productos.