Cómo se prepara el sistema de mitigación de granizo para esta temporada

Fue el tema del encuentro que mantuvieron autoridades del Ministerio de Economía y Energía y productores vitivinícolas. Se dieron a conocer los resultados de la última campaña, la metodología utilizada y detalles sobre la eficiencia del sistema.

El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, y el director de Contingencias Climáticas se reunieron con representantes de los sectores productivos para aportar datos y explicar cómo es el funcionamiento del sistema de mitigación en toda la provincia.

Entre los temas que se presentaron, se encuentran los resultados de la última campaña: se contemplaron los daños comparativos de todas las temporadas desde 1993 en adelante (que es la fecha desde la cual se cuenta con datos oficiales por daños por granizo).

Otro tema muy demandado fue la eficiencia del sistema y cómo se mide esa eficiencia, para lo cual se cuenta con las siguientes herramientas: la red de pluviómetros y granizómetros y los datos obtenidos de estas redes (ya que es una medición objetiva y aceptada científicamente). También se mostró la curva decreciente de datos de daños a partir de la intervención del sistema de mitigación, y finalmente la comparativa ofrecida por el sistema informático (TITÁN) de las precipitaciones de granizo en zona de campo y cultivada, a partir de la incidencia del sistema de mitigación.

El jefe del Centro de Operaciones de la zona norte de la Dirección de Contingencias Climáticas explicó la metodología de siembra y de la selectividad de las celdas tratadas (las que se dirigen a zonas cultivadas) contra las que siguen su desarrollo natural (no representan peligrosidad para las zonas cultivadas). Y se destacó el hecho de que el trabajo de la “lucha antigranizo” no altera las precipitaciones de lluvia en las zonas de secano, ya que no se trabaja sobre las células originadas o que se desarrollan en zonas incultas.

Además se expuso sobre los 2 métodos que forman el sistema de mitigación de la provincia: generadores de superficie y aviones. Sumada a esta información, otros puntos importantes como la disponibilidad de los aviones, las mejoras aplicadas, la estructura de los radares, y el uso y disponibilidad de la pirotecnia en las temporadas anteriores y en la presente. También se resaltó la especialización y la importancia de los recursos humanos que trabajan al servicio del sistema.

Finalmente se estableció la voluntad de los participantes para un futuro acuerdo para el intercambio de datos meteorológicos (a partir de las estaciones meteorológicas, radares y daños), a pedido de Fecovita y Acovi, que están interesadas en acceder a los datos meteorológicos y de daños con los que cuenta el sistema de mitigación provincial para futuras acciones.