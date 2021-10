ARA SAN JUAN: los mendocinos tampoco olvidamos a nuestros mártires – Por:. Carlos Benedetto

La Martínez Baca organiza, para este próximo sábado 30 a las 19 horas, un conversatorio con Claudio Rodríguez, conocido alvearense por haber sido delegado del sindicato docente SUTE en Malargüe, Director de Turismo de Gral. Alvear en la gestión Di Paolo y candidato a intendente por el Frente de Todos en la localidad vecina del sur en 2019.

Pero Claudio es además hermano de Hernán, uno de los 44 submarinistas del ARA SAN JUAN, cuya desaparición generó un escándalo nacional que luego se diversificó al saber que el ex presidente Macri en persona había ordenado espiar a los familiares que reclamaban respuestas a sus preguntas.

Como ya se sabe, un juez de Dolores llamó a Macri a indagatoria, o sea a ejercer su derecho a la defensa por dichas acusaciones, pero no concurrió; por eso se le fijó una nueva fecha. “Detalle” no menor: un ex presidente que dice defender los valores republicanos pero pretende esquivar la responsabilidad de comparecer ante la Justicia ya es de por sí una irregularidad y un acto de irrespeto a la República . Si esto mismo hubiese hecho la Dra. Cristina Fernández de Kirchner en las múltiples causas en su contra, seguramente sería tapa de todos los diarios todos los días. Vivimos en un país donde “ todos somos iguales pero hay algunos que son más iguales que otros ”.

Así es que los familiares de las víctimas no sólo debieron llorar las pérdidas y la incertidumbre de no poder despedir los cuerpos de sus seres queridos, sino que encima sufrieron la humillación de ser vigilados por sus propios victimarios desde el poder… el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era Macri en ese entonces y fue (sigue siendo) SU responsabilidad lo ocurrido con el ARA San Juan.

El padre de uno de ellos es el Dr. Luis Tagliapietra, que también es abogado y víctima del espionaje ilegal, y acompañará a Claudio en su conversatorio.

El tema ha sido poco discutido en la campaña, especialmente en Mendoza, quizás porque es una provincia que todavía está gobernada por el macrismo que, como sabemos, no es muy proclive a rendir cuentas de sus actos.

