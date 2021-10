Advierten por equinos sueltos en la vía pública

Si bien las leyes no lo permiten, permanentemente, esta situación se ve en nuestro departamento y por ello desde Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad de Malargüe advirtieron a los conductores y dueños de equinos para evitar accidentes.

En reiteradas oportunidades, Martín Vargas quien está al frente de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis de la comuna local expone, entre otras cosas, el pedido a los dueños de equinos para que éstos permanezcan en un sitio donde no puedan salir a la vía pública y en un sitio que les asegure agua, comida y cobertura. Aún así, hay ciudadanos que continúan incumpliendo estas solicitudes amparadas por la legislación vigente y el personal municipal que desarrolla funciones en la dirección mencionada debe actuar rápidamente cuando se toma conocimiento de un equino suelto en la vía pública para evitar accidentes.

Vargas explicó que este tipo de hechos se encuentra enmarcado en una tenencia responsable de mascotas y comentó el procedimiento que realizan desde su área ante un aviso de estas características. Primero mencionó que tratan de capturarlo ya que por el tamaño del animal es difícil lograrlo y de acuerdo a ello es cómo sigue el proceso: “Si es capturado lo llevamos al corral municipal y si no podemos secuestrarlo, lo apartamos a un lugar donde no cause daños ni accidentes”.

También se refirió a la presencia de equinos en un domicilio particular, situación que ocurre con frecuencia, y especificó que la legislación establece que, en estos casos, el vecino debe registrar una denuncia en la policía para que luego con presencia policial el personal de Veterinaria y Zoonosis pueda capturar el animal y llevarlo al corral del estado.

Sobre las zonas de Malargüe en las que tienen permitido tener animales de estas características como por ejemplo Colonia Hípica, Colonia Pehuenche, entre otros; el Director afirmó: “Que tengan permitido tener animales no quiere decir que éstos pueden estar sueltos en la vía pública. Deben estar en el domicilio donde pertenecen”.

Agencia de Comunicación