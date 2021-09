Zona fría: el descuento rige por el consumo a partir del 5 de agosto

Las bonificaciones en las boletas del servicio de gas por la implementación de la nueva ley de zona fría se aplicarán a los consumos realizados a partir del 5 de agosto. Esto significa que un número importante de usuarios recibirá, en una primera factura, un descuento que sólo abarcará una parte del monto total a pagar.

La distribuidora Ecogas ha enviado correos electrónicos a los usuarios para informar que “el impacto del beneficio será progresivo a partir del octavo mes del año, pues dependerá del ciclo de lectura del medidor del período de consumo en el que los nuevos cuadros tarifarios resulten vigentes”.

Desde la empresa recordaron que el período facturado alcanza un bimestre completo, por lo que será importante considerar a qué lapso de tiempo corresponde la lectura de consumo que indique la factura. A modo de ejemplo, señalaron que en una boleta con fecha de lectura del 15/6/2021 al 15/8/2021, habrá 50 días facturados con el cuadro tarifario pleno y 10 con el dispuesto por el nuevo Régimen de Zona Fría.

Por otro lado, resaltaron que hasta tanto el bimestre facturado sea completamente posterior al 5 de agosto de 2021 -fecha de inicio y fecha de finalización-, los usuarios verán reflejados en sus facturas una aplicación de los descuentos proporcional entre ambos cuadros tarifarios. La bonificación aparecerá como un monto negativo bajo el nombre de “Subsidio régimen Zona Fría (Ley 27.637)”.

A fines de junio, se aprobó la ley 27.637, que amplía el régimen de zona fría. Hasta entonces, sólo incluía a la Patagonia, la Puna y Malargüe, con un descuento del 50% en la tarifa de gas. La nueva normativa extendió este beneficio a un buen número de otras localidades del país y a todos los habitantes de la provincia de Mendoza. Sin embargo, la bonificación es del 30% en general y del 50% para ciertos usuarios (en el departamento del sur se mantuvo la quita del 50%).

Hasta ahora, 6.700 usuarios en la provincia recibían un descuento en la factura de gas, ya fuera porque tienen el beneficio de la tarifa social o porque viven en Malargüe. Con la ampliación de la zona fría, se sumaron otros 406.580.

DESCUENTOS DE 30% Y 50%

Los que percibían la tarifa social tendrán, en forma automática, una reducción del 50%. También serán incorporados en esta bonificación de la mitad del monto total a pagar los hogares de: beneficiarios de planes sociales (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo), inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, quienes perciban el seguro de desempleo, electrodependientes, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza, y titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, tendrán un descuento del 50% los jubilados y pensionados, titulares de Pensiones no Contributivas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También, los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere ese mismo techo, que, a partir del 1 de setiembre, equivale a $ 116,640.

Esto significa que el universo de usuarios mendocinos que sólo pagará la mitad de la factura de gas es considerable. Para percibir este beneficio no es necesario realizar ningún tipo de trámite, ya que el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) es el encargado de cruzar los datos con otros organismos –Anses y AFIP- para determinar qué hogares recibirán el 30% de descuento y cuáles el 50%.

Puede suceder que, como esta actualización del registro de usuarios tomará un tiempo, en algunas facturas la quita sea del 30% (aunque corresponda el 50%), pero luego se les incluirá el retroactivo del 20% restante en las siguientes facturaciones.

También se darán situaciones en las que la titularidad del servicio está a nombre de una persona que no vive en ese hogar, lo que es muy común cuando se alquila. Y si el titular no cumple con los requisitos, no se aplicará el 50% de descuento, sino el 30%. Sin embargo, se pueden modificar los datos de la cuenta desde la página web de Ecogas, con el DNI si coincide el domicilio, con el contrato de alquiler o con un certificado de residencia. De hecho, esto también resulta conveniente para el dueño de la propiedad ya que, en caso de generarse una deuda, queda a nombre de quien no pagó.

MONTOS PROMEDIO

Desde Ecogas informaron que, hasta ahora, con el cuadro tarifario pleno, el monto mensual promedio que pagaban los usuarios de cada categoría era de: $ 602 para los usuarios R1; de $ 927 para los R2-1; de $ 1.071 para los R2-2; de $ 1.234 para los R2-3; de $ 1.592 para los R3-1; de $ 1.793 para los R3-2; de $ 2.056 para los R3-3; y de $ 3.258 para los R3-4.

Así, quienes sean incluidos en la bonificación del 50% pasarán a pagar: $ 301 los usuarios R1; $ 463,50 los R2-1; $ 535,50 los R2-2; $ 617 los R2-3; $ 796 los R3-1; $ 896,50 promedio los R3-2; $ 1.028 los R3-3; y $ 1629 los R3-4. En tanto, quienes reciban una quita del 30% tendrán una facturación media de: $ 421,40 para los usuarios R1; de $ 648,90 para los R2-1; de $ 749,70 para los R2-2; de $ 863,80 para los R2-3; de $ 1.114,40 para los R3-1; de $ 1.255 para los R3-2; de $ 1.439 para los R3-3; y de $ 2.280,60 para los R3-4.

Aunque estos importes sirven de referencia, se debe tener en cuenta que dentro de cada categoría hay un mínimo y un máximo de consumo, y que este valor es una media entre ambos. Hay que considerar además que se toma un valor mensual como si todo el año se pagara lo mismo, cuando, en realidad, el consumo tiene una fuerte variación estacional. Además, este importe no incluye impuestos (solo cargo fijo y variable).

EL AHORRO ANUAL QUE TENDRÁN LOS MENDOCINOS

Cuando se estaba discutiendo la posible aprobación de la ley que amplía el régimen de zona fría, el Enargas difundió un informe elaborado en base a los consumos estimados por los usuarios residenciales, que tomó como referencia datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho 2018).

El objetivo era mostrar las asimetrías que se producen en el consumo de gas –y el gasto que esto implica- por parte de los usuarios que viven en localidades con temperaturas muy bajas durante el invierno, en comparación con otros que residen en zonas con inviernos no tan crudos.

Así, mostraron que en una vivienda de zona “no fría”, se gastan unos 542 metros cúbicos al año, de los cuales 181 m3 se destinan a calefacción, 197 m3 a agua caliente y 164 m3 a cocción de alimentos. En tanto, en las zonas frías, el consumo anual se eleva a una media de 1.052 m3 anuales, de los cuales 508 m3 se utilizan para calefaccionar (180% más que en las localidades de temperaturas menos rigurosas), 332 m3 a calentar agua y 213 m3 a cocinar. Esto implica que en los hogares de zonas “no frías” la boleta mensual promedio alcanza un valor de $ 850, mientras que en las frías asciende a $ 1.500. La diferencia es de $ 650 por mes y de $ 7.800 al año.

De esta manera, el Enargas estimó un ahorro anual promedio de $ 5.237 para quienes accedan a una quita del 30% y de $ 9.763 al año para los que perciban un 50% de descuento.

