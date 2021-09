Vacunación: el Gobierno está preocupado porque los mendocinos no completan su esquema

Hace tiempo que Mendoza cuenta con el sistema de vacunación espontánea, que está destinado para aquellos que ya recibieron sus primeras dosis de Astrazeneca y Sinopharm. Sin embargo, los mendocinos no asisten a los centros de vacunación para completar los esquemas.

Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunización de Mendoza, aseguró que sienten mucha preocupación por los que no se presentan para colocarse las segundas dosis y completar esquemas.

“Los que aún no se han vacunado saben que es por demanda espontánea. Tenemos el grupo de personas que les faltan la segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca, para lo que se están liberando turnos. Este miércoles se han liberado 19 mil y para el jueves hay 20 mil turnos en toda la provincia”, explicó la funcionaria.

Aguilar también reflexionó sobre una situación que se vivió el fin de semana pasado, cuando no sólo se extendió el horario de atención sino que, además, se convocó a 45.000 mendocinos a vacunarse y el ausentismo fue notorio.

“El fin de semana estuvimos hasta las 19 y la verdad es que no tuvo gran impacto el horario extendido. El grueso de la población fue en el horario habitual. Yo estuve en Estación Benegas y entre las 15 y las 19 hubo afluencia de muy poca gente que no justificaba tremendo operativo. De hecho, el Arena Aconcagua estuvo habilitado todo el fin de semana y no fueron todos los turnos asignados. El esfuerzo está, dependemos también del turno asignado”, expresó.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado de atención: “No es solamente para que intercambien esquemas y completen Sputnik V, sino para que vayan a los turnos que se asignan. Tenemos turnos de Sinopharm y otras vacunas y la gente no va por las segundas dosis“.

“Solicitamos a la sociedad que no se relaje, que siga con las medidas de autocuidado y por favor asistan a inmunizarse. Hay un porcentaje importante que no va o que va cuando le queda cómodo, eso genera bastante conflicto con la gente que va en el día que corresponde. Pido responsabilidad y asistir al turno asignado”, culminó.