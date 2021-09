Una vacunación desigual lastra la contención de la covid-19 en América Latina

A las dificultades de algunos países para acceder a los viales se suma el escepticismo de parte de la población a las campañas de inmunización

La batalla contra la pandemia en una de las regiones donde más golpea se parece a tratar de vaciar un globo de agua cerrado: cuando aprietas por un lado y los casos bajan allí, suben en otra parte. No ha habido ni un solo mes desde marzo de 2020 en la que al menos un país de la región no estuviera sufriendo su particular ola de contagios, con el subsiguiente coste en muertes. La perspectiva de la vacunación masiva ha mejorado notablemente las expectativas para lo que queda de 2021 y 2022, pero su avance irregular supone que las esperanzas no están igualmente repartidas en el continente.